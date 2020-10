The Struts: neue Single mit Phil Collen & Joe Elliott (Def Leppard)

Seit heute gibt es die dritte Single aus dem neuen Album Strange Days. Für I Hate How Much I Want You holte man sich Unterstützung von Phil Collen & Joe Elliott (Def Leppard), den Song findet ihr auf allen Streamingplattformen.

Strange Days entstand im Frühjahr in Los Angeles. Zehn Tage, zehn Songs, nur die Band und ihr Produzent Jon Levine, in seinem Haus. Klingt nach Rock ’n‘ Roll-Romantik, oder? Das finden The Struts auch und erzählen im „Making Of“ wie ihr neues Album entstanden ist.

In den vergangenen Wochen erschienen bereits die Singles Another Hit Of Showmanship (feat. Albert Hammond Jr.) und der Titeltrack Strange Days (feat. Robbie Williams).

Hier noch ein paar fakten über die erstaunliche Karriere der Briten:

• Die vier Briten spielten bereits als Vorband bei den Rolling Stones, Guns n’ Roses, The Who und Foo Fighters. Mötley Crüe haben die Struts für beiden letzten Shows in LA als einzige Supportband eingeladen.

• Dave Grohl nannte sie die beste Band, die jemals für die Foo Fighters eröffnet haben: https://www.nme.com/news/music/dave-grohl-reveals-best-band-ever-open-foo-fighters-2343605

• Das wunderbare Rock ’n‘ Roll Klischee-Video von Could’ve Been Me steht bei knapp 10 Mio Videoviews auf YouTube und ist der bisher meistgestreamte Song auf Spotify mit 50 Mio Streams. https://www.youtube.com/watch?v=ARhk9K_mviE

• Mehr Videoviews (15 Mio) hat nur das Video zu Body Talks ft. Kesha https://www.youtube.com/watch?v=GcvBnhq0lFA

• The Struts spielten 2018 live im Rahmen der Victoria Secret`s Fashion Show https://youtu.be/K3aQx8-tpCc

Tracklisting The Struts – Strange Days

1. Strange Days (With Robbie Williams)

2. All Dressed Up (With Nowhere To Go)

3. Do You Love Me

4. I Hate How Much I Want You (With Phil Collen & Joe Elliott Of Def Leppard)

5. Wild Child (With Tom Morello)

6. Cool

7. Burn It Down

8. Another Hit Of Showmanship (With Albert Hammond Jr.)

9. Can’t Sleep

10. Am I Talking To The Champagne (Or Talking To You)