Mushroomhead: veröffentlichen dritte Single „We Don’t Care“

Das Warten hat fast eine Ende – die amerikanischen Alternative Metal-Giganten Mushroomhead veröffentlichen diesen Freitag, 9. August 2024 ihr neuntes Studioalbum Call The Devil via Napalm Records. Bevor die Band am Freitag in Bochum ihre Europatournee eröffnet, veröffentlicht sie mit We Don’t Care ihre dritte Single. Der von Gitarrist Gravy geschrieben Track, besticht mit seinen rauen Alternative-Rock-Hooks und der beeindruckenden Performance der beiden Sänger*innen.

Auch nach 30 Jahren bahnbrechender Karriere zeigen Mushroomhead keine Anzeichen von Ermüdung und beweisen, dass sie innovativ bleiben, ohne ihren unverwechselbaren Sound und ihr ikonisches Image zu verlieren.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: