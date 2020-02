My Dying Bride: veröffentlichen Lyricvideo für „Tired Of Tears“

In weniger als einem Moment breitet „The Ghost Of Orion“ seine düstere, seidene Decke aus, um die Welt unter einer betäubenden Schicht des Leids und der Verzweiflung zu ersticken. Nachdem sie im vergangenen Jahr aus ihrer Pause zurückkehrten, steigen My Dying Bride nun wie ein Phönix aus der Asche und veröffentlichen ihr neues Album via Nuclear Blast am 6. März.

Heute veröffentlicht die britische Doom Death Metal Legende ihren dritten Albumtrailer, in dem Andrew Craighan und Aaron Stainthorpe sich über die Themen des Albums, ihrer Inspiration und das Artwork unterhalten.

Schaut euch das Video hier an:

Für Sänger Aaron Stainthorpe hat dieser Song eine ganz besondere Bedeutung:

„Dieser Titel handelt von der schrecklichsten, stressigsten und qualvollsten Zeit in meinem Leben – den drohenden Tod meines einzigen Kindes. Ich war schon einige Male in meinem Leben niedergeschlagen und am Ende, doch noch nie zuvor war das so schmerzhaft. Meine gesamte Welt brach in sich zusammen und ich war mir nicht einmal sicher, ob mein Geist das verkraften kann. Doch trotzdem konnte ich nicht aufgeben, ich musste weiterkämpfen. Der Tränen müde, das war es, was ich fühlte. Monatelang flossen sie und ich war ein Schatten meines früheren Selbsts. Es ist so traurig, dass dies für viele auch weiterhin Alltag ist. Unschuldige Menschen, der Tränen müde.“

„The Ghost Of Orion“ erscheint als CD, schwarze 2LP, weiße 2LP, rote 2LP und Picture 2LP.

Die drei Jahrzehnte andauernde Erfolgsgeschichte von My Dying Bride fand vor wenigen Jahren beinahe ihr Ende. Nachdem die Band 2015 das allseits gelobte Album „Feel The Misery“ veröffentlichte, erhielt die Tochter von Aaron Stainthorpe mit nur fünf Jahren die niederschmetternde Diagnose Krebs. Zutiefst erschüttert und geschockt, legte Stainthorpe sämtliche Bandaktivitäten auf Eis, um sich mit seiner engsten Familie mit aller Kraft dem zu stellen, was Stainthorpe die „grausamste von Gottes lieblosen und schrecklichen Kreationen“ nennt. Dies war jedoch nicht der einzige Schlag für My Dying Bride.

2018 erklärte Gitarrist Calvin Robertshaw, seinerseits zurückgekehrtes Gründungsmitglied seinen sofortigen Ausstieg. Es gab keine offizielle Begründung oder Erklärung.

Nachdem sich My Dying Bride nach der Genesung von Stainthorpes Tochter wieder zusammenfanden, verließ Drummer Shaun Taylor-Steels die Band kurz vor der Studioproduktion in Mark Mynetts Studio, Mynetaur Productions. Zwei Mitglieder ärmer, doch dafür mit einem Gefühl der totalen Erneuerung, setzten My Dying Bride ihre Arbeiten am neuen Album fort und nahmen das großartige Werk „The Ghost Of Orion“ auf, zur großen Freude zahlreicher Fans auf der ganzen Welt.