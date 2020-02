Myrath: Tunesische Metaller präsentieren CD/DVD „Live in Carthage“ und kommen auf Tour | VÖ: 17.04.20 – networking media

2019 war ein großes Jahr für die tunesische Metal-Band Myrath: Sie eroberten weltweit Bühnen, auf dem renommierten Sweden Rock Festival oder auf dem Wacken Open Air, und begeisterten Fans mit ihrem neuen Studioalbum „Shehili“ – eine wunderschöne Sammlung kraftvoller Songs vor dem Hintergrund nahöstlicher Melodien. Am 17.04.2020 bringen sie nun das allererste Live-Album ihrer vielversprechenden Karriere heraus. „Live In Carthage“ bietet sowohl Audio-, als auch Videoaufnahmen und enthält zum einen Live-Versionen geliebter Myrath-Songs, wie „Believer“, „Dance“, „Get Your Freedom Back“ oder „Endure The Silence“, die die atemberaubende Bühnenpräsenz der Gruppe zur Schau stellen. Des Weiteren bilden die Songs auf dem Album einen Kontrast zwischen rhythmischen, erhebenden Melodien und liebevoll entwickelten, herzzerreißenden Texten. Zum anderen beinhaltet die CD eine wunderschöne neue Version von „Believer“, bei der Deep Purple-Keyboarder Don Airey sein Können beiträgt. Diese Veröffentlichung ist ein Muss für jeden Fan von Myrath und allerfeinstem „Blazing Dessert Metal“! Myrath „Born To Survive“ (Live) – Official Video

https://youtu.be/QZQQc4Z1rHo

„Live In Carthage" wird als CD+DVD Digipak und Digital am 17. April, 2020 via earMUSIC veröffentlicht, und kann ab sofort vorbestellt werden: https://myrath.lnk.to/Carthage TRACKLIST CD + DVD:

01. Believer (feat. Don Airey)*

02. Asl (Live In Carthage)

03. Born To Survive (Live In Carthage)

04. Storm Of Lies (Live In Carthage)

05. Dance (Live In Carthage)

06. Wide Shut (Live In Carthage)

07. Merciless Times (Live In Carthage)

08. Get Your Freedom Back (Live In Carthage)

09. Endure The Silence (Live In Carthage)

10. Nobody’s Lives (Live In Carthage)

11. Duat (Live In Carthage)

12. The Unburnt (Live In Carthage)

13. Sour Sigh (Live In Carthage)

14. Tales Of The Sands (Live In Carthage)

15. Madness (Live In Carthage)**

16. Believer (Live In Carthage)

17. No Holding Back (Live In Carthage)

18. Drum Solo (Live In Carthage)**

19. Beyond The Stars (Live In Carthage)

20. Outro (Live In Carthage)** Bonus: Making-Of**

*Nur auf der CD

**Nur auf der DVD MYRATH LIVE – The Magical Tour 2020

28.02.2020, Bucarest – Club Quantic

29.02.2020, Brașov – Club RockStadt

01.03.2020, Budapest – Dürer Kert

03.03.2020, Bologna – Alchemica Music Club

04.03.2020, Milan – Legend Club

05.03.2020, Istres – L’Usine

07.03.2020, Pratteln – Z7

08.03.2020, Oberhausen – kulttempel

09.03.2020, Saarbrucken – Garage

10.03.2020, Stuttgart – Universum

11.03.2020, München – Backstage

13.03.2020, Leipzig – Hellraiser

14.03.2020, Berlin – Musik & Frieden

15.03.2020, Nürnberg – Z-bau

17.03.2020, Frankfurt – Das Bett

18.03.2020, Hannover – MusikZentrum

19.03.2020, Hamburg – Headcrash

20.03.2020, Haarlem – Patronaat

21.03.2020, Lille – L’aeronef

22.03.2020, Vaureal – Le Forum

24.03.2020, Lyon – ninkasi

25.03.2020, Toulouse – Connexion Live

27.03.2020, Madrid – Sala Caracol

28.03.2020, Lisbon – RCA Club

29.03.2020, Porto – Hard Club

06.06.2020, Tokyo – Shibuya Stream Hall

07.06.2020, Tokyo – Shibuya Stream Hall

04.07.2020, Barcelona – Barcelona Festival

07.08.2020, Villena – Leyendas del Rock

08.08.2020, Falun – Sabaton Festival MYRATH sind:

Zaher Zorgati : Lead Vocals

Malek Ben Arbia : Guitars

Anis Jouini : Bass

Elyes Bouchoucha : Keyboards

Morgan Berthet : Drums Socials:

