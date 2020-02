Rock im Park & Rock am Ring: neue Bands bestätigt

Neu bestätigt: 3 Doors Down, KC Rebell & Summer Cem, The Distillers, Digitalism, Daughtry, Jake Bugg, Boys Noize, Genetikk, Don Broco, Dirty Honey, Poppy, Kafvka, Donna Missal und Fire From The Gods

Die Weekend Festival Tickets für Rock im Park und Rock am Ring sind nahezu ausverkauft. Für Rock im Park sind ab sofort begrenzte Tagesticket-Kontingente verfügbar. Der Preis beträgt 95,00 Euro zzgl. Buchungs-und Versandgebühr. In Nürnberg ist die Zufahrt für Tagesbesucher auf öffentliche Verkehrsmittel beschränkt. Weekend Festival-Kombitickets für Rock im Park sind zu einem Preis von 259,00 Euro inkl. General Camping, Parking und VVK-Gebühr erhältlich. Der Preis für ein Weekend Festival Ticket bei Rock am Ring beträgt in der aktuellen Preisstufe 209,00 Euro inkl. VVK-Gebühr. Der Festpreis für ein Camping-und Parking-Ticket (General Camping) bleibt bei 50,00 Euro inkl. VVK-Gebühr.