Mystic Festival 2022: Matt Heafy veröffentlicht die Festivalhymne „Behold Our Power“ feat. Chuck Billy

Triviums Frontmann Matthew Kiichi Heafy veröffentlicht einen exklusiven Track namens Behold Our Power (The Mystic Festival Anthem), bei dem Chuck Billy von Testament mitwirkt. Der Song ist die offizielle Hymne von Polens größtem Metalfestival dem Mystic Festival, das vom 2. bis 4. Juni 2022 in Danzig, Polen, stattfinden wird.

Hört euch den Song hier an: https://matthewkheafy.lnk.to/beholdourpower

Seht euch das Musikvideo zu Behold Our Power hier an:

Behold Our Power – keine Worte könnten das Gefühl von Hochgefühl und Macht besser verpacken, das Metal-Fanatiker beim Kampf vor der Bühne begleitet. Und was wäre, wenn wir dazu noch eine mitreißende Musik, einen Thrash/Power-Metal-Tornado, der die Fäuste in die Luft pumpen lässt? Dieser Song wurde von Matthew Heafy geschrieben, gespielt, gesungen und produziert, dem Leadsänger von Trivium, einer Institution in der amerikanischen Metalszene. Gastvocals wurden von dem einzigartigen Chuck Billy, Steel Throat der mächtigen Testament, aufgenommen.“Behold Our Power (The Mystic Festival Anthem)“ ist die offizielle Hymne des Mystic Festivals, des größten Metal-Festivals in Polen. Ein Festival, bei dem sowohl Trivum als auch Testament von einer begeisterten Menge von Metal-Verrückten begrüßt wurden.

„Nachdem ich das Privileg hatte, auf dem unglaublichen Mystic Fest zu spielen, wusste ich genau, was das Thema dieses Festivals sein musste„, sagt Matthew Kiichi Heafy über seinen Song. „Die Energie des Mystic Festivals ist elektrisierend, die Fans gehören zu den besten auf dem Planeten, das Lineup ist unheimlich und der Veranstaltungsort, die Kulisse, das Essen und die Getränke… alles ist perfekt. Mystic hat sich unglaublich um Trivium und mich gekümmert – daher war es einfach, dieses Ungetüm von einem Song für Mystic zu schreiben.“

„Es ist uns eine Freude, Behold Our Power für das Mystic Festival zu präsentieren„, fügt der Trivium-Frontmann hinzu. Vielen Dank, Matt, es ist uns eine Ehre.

Das Mystic Festival 2022 wird vom 2. bis 4. Juni 2022 auf der Danziger Werft stattfinden. Das Line-up umfasst Judas Priest, Opeth, Mercyful Fate, Killing Joke, Mastodon, Heilung, Saxon, Katatonia, Mayhem, Mist, Sólstafir, Igorrr, Obituary, Baroness, Vader, Kvelertak und viele mehr – über 70 Bands auf 5 Bühnen.

„Wir werden diese Hölle in dein Haus bringen„, schreit Heafy an einer Stelle, aber diese Zeile bezieht sich nicht wirklich auf das Festival. Um es zu erleben, muss man tatsächlich sein Haus verlassen. Das Mystic Festival findet in Danzig statt, direkt am Meer, auf dem fantastischen postindustriellen Gelände der Werft (im Schatten einer großen Geschichte: es war der Geburtsort der Solidarnosc-Bewegung, die dazu beitrug, den Eisernen Vorhang zu Fall zu bringen).

Weitere Informationen und Eintrittskarten: https://www.mysticfestival.pl