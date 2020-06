Mystic Prophecy: zeigen Making-Of Video ihrer kommenden Crystal Clear 7” Vinyl Single

Hier wird Vinyl lebendig! Mystic Prophecy hat kürzlich die Veröffentlichung ihres neuesten Outputs angekündigt. Eine streng limitierte, handgefertigte, kristallklare 7“-Vinyl-Single inkl. Video, die am 26. Juni erscheint! Diese Sonderausgabe enthält die epische Metal-Hymne Hail To The King auf Seite A und die balladenartige Midtempo-Nummer Here Comes The Winter auf Seite B! Zwei echte Highlights in einem kompakten Deluxe-Paket!

Schaut euch das Video an: https://youtu.be/nEHBoSp84hY und bekommt einen Einblick in den Making-Of-Prozess der handgemachten 7″-Vinyl!

Die Single kann im offiziellen Shop von ROAR! Rock of Angels Records erstanden und nun vorbestellt werden: https://www.musicmegastore.com/product/mystic-prophecy-hail-to-the-king-handcrafted-7-clear-vinyl-single/

Hier gibt es einen Teaser zum Video: https://youtu.be/TydoRDPZPNI

Nach der sehr erfolgreichen Veröffentlichung ihres 11. Albums Metal Division im Januar dieses Jahres, das es auf Platz 20 der offiziellen deutschen Charts schaffte und von der Presse durchweg hervorragende Kritiken erhielt, folgt die Band nun mit einer streng limitierten, handgefertigten Version, genauer einer kristallklaren 7 „Vinyl Single inkl. Video Release! Diese Sonderausgabe wird die epische Metal-Hymne Hail To The King enthalten, die Alexander dem Großen gewidmet ist (Zitat Metal Hammer Deutschland: „Metal Division hat seine stärksten Momente, wenn bei mittlerem Tempo echter Tiefgang gelingt, z.B. auf Metal Division, Reincarnation, oder Inhalt und Musik eine heilige Allianz eingehen wie bei Hail To The King„), sowie die balladenartige Midtempo-Hymne Here Comes The Winter, die sich allmählich zu einem eingängigen Groove-Monster mit melodischen Hooks auf Seite B entwickelt!