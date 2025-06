Nailed To Obscurity: veröffentlichen Video zur neuen Single „Spirit Corrosion“

Nailed To Obscurity freuen sich, eine weitere Single aus ihrem kommenden fünften Studioalbum Generation Of The Void zu veröffentlichen, das am 5. September 2025 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Mit seinem fesselnden Refrain ist Spirit Corrosion vielleicht der bisher zugänglichste Song der Band und unterstreicht perfekt den nuancierten und cineastischen Ansatz des Albums.

Zusammen mit der Single wurde auch ein Musikvideo veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Nailed To Obscurity kommentieren: „Spirit Corrosion ist einer dieser Songs, der uns beim Schreiben schwer getroffen hat – emotional roh, aber dennoch kraftvoll und seltsam erhebend. Wir sind unglaublich stolz darauf, wie er geworden ist und können es kaum erwarten, den Song und das Video endlich mit euch zu teilen. Der Song hat einen der fesselndsten Refrains, die wir je geschrieben haben, überlagert von dynamischem Schlagzeugspiel und einem tiefen Sinn für Atmosphäre.“

Mit Generation Of The Void haben Nailed To Obscurity ihr bisher reifstes und umfangreichstes Album geschaffen. Das Album reflektiert die Unruhen der Post-Pandemie-Ära, die Schatten des Krieges in Europa und die unerbittlichen Veränderungen, die die gesamte Menschheit betreffen. Neben dem politischen und sozialen Kommentar taucht das Album auch tief in persönliche Kämpfe ein und konfrontiert mit Themen wie dunklen Emotionen, Depression und Angst. Jede Note, jeder Text trägt das Gewicht von Ungewissheit und Desillusionierung, während niemand weiß, was man in der Leere oder darüber hinaus finden wird.