Napalm Death: komplette Show vom Nantes Deathfist 2020 online

Die britische Todeswalze Napalm Death spielte am 28. Februar 2020 eine Headliner-Show auf dem Nantes Deathfist Festival. Violent Motion haben den Auftritt im Warehouse im französischen Nantes aufgenommen. Nun ist der gesamte Gig online.

Setlist:

00:00 – I Abstain

05:18 – Silence Is Deafening

09:04 – The Wolf I Feed

13:05 – Can’t Play, Won’t Pay

16:46 – Social Sterility

18:10 – Scum

22:04 – Fatalist

26:50 – Logic Ravaged by Brute Force

31:15 – Suffer the Children

35:35 – If the Truth Be Known

40:20 – Human Garbage

42:11 – When All Is Said and Done

45:45 – Mass Appeal Madness

49:30 – Unchallenged Hate

51:32 – You Suffer

53:01- Smash a Single Digit

54:58 – Cleanse Impure

58:06 – Dead

59:13 – Nazi Punks Fuck Off (Dead Kennedys Cover)

1:01:44 – White Kross (Sonic Youth Cover)