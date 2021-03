Necronomicon: veröffentlichen ihr zehntes Album “The Final Chapter”

Deutschlands kultigste Thrash Metal Band Necronomicon veröffentlichen ihr zehntes Studioalbum The Final Chapter – präziser, härter und düsterer.

Nach fast 40 Jahren Bandgeschichte gesellt sich nun ein weiteres Highlight in die Bandhistorie. Die Vorabkritiken sind beeindruckend!

Album des Monats bei powermetal.de und weitere Topplatzierungen rund um den Erdball (Power-Play, Stormbringer…)

Necronomicon verstehen es einfach die Kehrseite der Welt zu zeigen, stellen Fragen, die eigentlich keiner hören möchte, beschreiben Dinge, die man kaum sehen möchte – verstörend, aber auf den Punkt gebracht!

Das Album ist ein Genuss für Thrash-Fans der alten Schule, versteht es aber auch, neue Freunde zu finden.

Bandgründer Volker „Freddy“ Fredrich hat zum ersten Mal ein internationales Line-Up um sich geschart. Mit dem Kanadier Rik „Roundcat“ Charron (dem ehemaligen Exciter Drummer) und dem US-Amerikaner Glen Shannon als Lead Gitarrist ist neben Freddy noch der langjährige Bassist Marco Lohrenz vom Vorgänger Album Unleashed Bastards übrig.

Das Album ist erhältlich bei El Puerto Records als Limited Edition (111 worldwide!) und/oder als CD im Handel https://el-puerto-records.com/de/bands/necronomicon oder digital: https://backl.ink/143882448

The Final Chapter Tracklist:

01 I Am The Violence

02 The Final Chapter

03 Wall Of Pain

04 Purgatory

05 Burning The Fury

06 Spilling Blood

07 Selling Nightmares

08 World On Fire

09 The Devil’s Tears (Tribute To Anne Clark)

10 The Unnamed

11 Me Against You

12 The Stormreaper

Necronomicon sind:

Volker „Freddy“ Fredrich – Vocals, Guitars

Marco Lohrenz – Bass

Glen Shannon – Lead Guitars

Rik „Roundcat“ Charron – Drums (ex-Exciter)

Mehr Info:

www.necronomicon-online.de/

www.facebook.com/necronomiconofficial/

