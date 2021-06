Name: Neeka – GinRum

Herkunftsland: Offenburg, Deutschland

Firma: Neeka GmbH

Art des Getränks: GinRum

Jahrgang: entfällt

Link: https://www.neeka.de/

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 42,0 %

Preis: 39,90 Euro

Online Shop: https://neeka-shop.de/produkt/neekaginrum/

Neeka haben einen optisch ansprechenden GinRum in ihrem Sortiment, auf den wir uns heute stürzen wollen. Bevor es so weit ist, blicken wir einmal auf das Unternehmen aus Offenburg. Die Tradition reicht bis in das Jahr 1855 zurück. Die nachfolgenden Generationen führten das Geschäft weiter und machten dort weiter, wo ihre Vorfahren angefangen haben. Das Ergebnis, die Leidenschaft und Tradition gute Brände zu erzeugen, konnte bis heute fortgesetzt werden.

Der Slogan von Neeka lautet wie folgt: Vom Schwarzwald inspiriert, im Schwarzwald geboren und im Schwarzwald zur Vollendung gebracht.

Dahinter versteckt sich der Fingerzeig auf ein regionales Produkt, welches in der Liebe zum Schwarzwald den Sprung an die Spitze der Spirituosenlandschaft in Deutschland machen möchte. Wir haben schon einige Gin- und auch Rum-Sorten in unserer Rubrik Metaldrinks verköstigt und für euch umfangreich bewertet, was jedoch kann der GinRum aus dem traditionellen Hause Neeka?

Mystisch, elegant und edel bringt das Design vom GinRum den Brand in eine unglaublich gute Position, ohne überhaupt den ersten Tropfen angerührt zu haben. Aussagekräftig, nicht überladen und auf den Punkt gebracht, möchte man den Tropfen aus dem Schwarzwald schnellstmöglich auf der Zunge erleben. Das Design wurde eins zu eins auf die Produktkarte übertragen, von der ich euch in den nächsten Sätzen weitere Informationen servieren werde. Beim Geruchstest überwiegt die Rumnote eindeutig. Fein kommt die süße Note der nicht ganz vollständig geleerten Cherry & Portwein Fässer durch. Geschmacklich kommt es zum Flash, die süße Ausrichtung erfrischt alle Synopsen. Der Konsument bekommt eins zu eins das ins Glas, was einem das Geruchsorgan vorgaukelt. Die Kombination der Lagerung in Barrique Sherry- und Portwein-Fässern und Mandarine, Wacholder, Zitronengras, Kardamom und Kamille Bestandteile hätte zum Crash führen können, so ist es jedoch nicht. Fest ineinander verflochten bringen die amerikanischen Weißeichenfässer ein Vanille- und Karamell-Aroma in die Polposition, das alles überflügelt. Abgerundet durch die typische Mandarinen-Kopfnote kann man das Geschmackserlebnis nur schwer in Worte fassen. Wer jetzt immer noch nicht weiß, wie der GinRum schmecken könnte, bekommt die Information untergeschoben, dass beim Finale die Spirituose in Orangenweinfässern gelagert wird. Auf den Punkt gebracht: Der Neeka – GinRum ist ein breit aufgestellter Seelenbeleber mit vielen Ecken und Kanten. Mit 42 Volumenprozent Alkohol greift er langsam nach den Sinnen und lässt diese mit einem milden Abgang langsam wieder los.