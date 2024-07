New Model Army: veröffentlichen ihr neues Musikvideo „Coming Or Going“ von ihrem Album „Unbroken“

Gestern erschien das Musikvideo Coming Or Going vom neuesten Album von New Model Army, Unbroken. Dieser Song zeigt den unverkennbaren Stil der Band mit einer energetischen Mischung aus Gitarren, einem starken Fokus auf Bass und Schlagzeug sowie einer nostalgischen Note, die Fans sofort erkennen werden. Im Einklang mit der Leidenschaft und Intensität des gesamten Albums fängt Coming Or Going die Essenz des kraftvollen Sounds von New Model Army ein und macht ihn zu einem herausragenden Stück, das sowohl anregend alsauch klassisch-rockig ist.

Die Veröffentlichung des neuen Musikvideos hebt die kontinuierliche Weiterentwicklung der Band hervor, während sie ihren Wurzeln treu bleibt.

Das neue Musikvideo, gedreht und bearbeitet von Benjamin Conibear, fängt die rohe und elektrisierende Energie der Live-Performance der Band ein.

Unbroken setzt ein besonderes Augenmerk auf das rhythmische Zusammenspiel zwischen Bass und Schlagzeug. New Model Army verschieben dabei die Grenzen ihres einzigartigen Sounds, bleiben sich selbst jedoch treu. Das Album ist eine abwechslungsreiche Sammlung von Liedern mit sozial-politischer Message bis hin zu tief persönlichen Einblicken reichen.

„Wir haben Mitte 2021 in unserem eigenen Studio angefangen erste Ideen zu schreiben und aufzunehmen. Schon früh wussten wir, dass unsere erste Wahl für den Mix der legendäre Tchad Blake sein würde.

Das Album klingt nach uns, aber doch anders, und es wurde grandios abgemischt – kraftvoll, dynamisch und musikalisch“, sagt die Band.

Unbroken ist als CD Hardcover Mediabook, Heavyweight Black LP Gatefold, Ltd. Heavyweight Red LP Gatefold und Digital verfügbar.

19 July Trier, Brunnenhof (DE) ***SOLD OUT***

20 July Sommer Am Kiez, Augsburg (DE)

21 July Marburger Sommernächte (DE) ****SOLD OUT***

10 August Brutal Assault Festival (CZ)

17 Aug Beautiful Days Festival (UK) ***SOLD OUT***

24 August V and B Festival, Château-Gontier (FR)

30 August Open Air an der Burg (DE) ***SOLD OUT***

31 August Les Nuits de Longwy – Free Festival (FR)

10 October Edinburgh, o2 Academy (UK)

11 October Manchester, O2 Ritz (UK)

12 October Lincoln, The Engine Shed (UK)

13 October Cardiff, Tramshed (UK)

15 October Brighton, Chalk (UK)

16 October Norwich, Epic (UK)

17 October Birmingham, O2 Institute (UK)

18 October Frome, Cheese And Grain (UK)

19 October Sheffield, Leadmill (UK)

05 November Vaureal, Le Forum (FR)

06 November Mont-de-Marsan, Cafémusic (FR)

07 November Bilboa, Santana 27 (ES)

08 November Madrid, Mon (ES)

09 November Valencia, Rock City (ES)

10 November Barcelona, Razzmatazz 2 (ES)

12 November Milan, Legend Club (IT)

13 November Fribourg Fri-Son (CH)

14 November Tübingen, Sudhaus (DE)

15 November Heidelberg, HalleO2 (DE)

16 November Prague, MeetFactory (CZ)

18 November Leipzig, Werk 2 (DE) ***SOLD OUT***

19 November Hannover, Capitol (DE)

20 November Bremen, Aladin Music Hall (DE)

21 November Münster, Jovel (DE)

22 November Venlo, Grenswerk (NL)

23 November Liège, Reflektor Club (BE)

27 November Istanbul, IF Performance Hall (TR)

29 November Athens, Kyttaro (GR)

30 November Thessaloniki, Mylos Club (GR)

01 December Sofia, Mixtape 5 (BG)

03 December Bucharest, Club Control (RO)

14 December Köln, Palladium (DE)

15 December Amsterdam, Melkweg (NL)

21 December Nottingham, Rock City (UK)

Unsere Meinung zu Unbroken: