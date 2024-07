Helmet: kündigen ihre „Betty 30th Anniversary Tour” an

Helmet kommen nach Europa, um das 30-jährige Jubiläum des Betty-Albums zu feiern. Für Deutschland sind fünf Shows geplant. Die Setlist enthält das Betty-Album sowie Klassiker aus dem Katalog der Band.

„Nach den 20-jährigen Jubiläen von Meantime und Betty habe ich mir geschworen, keine Jubiläumstouren mehr zu machen. Allerdings haben wir wieder mit unserem ehemaligen Label zusammengearbeitet, um Betty in den USA neu zu veröffentlichen und uns entschieden, es doch nochmal zu tun.

Wir freuen uns sehr nach Europa zurückzukehren und das gesamte Betty-Album ein letztes Mal aufzuführen. Es sind 30 Jahre vergangen, seit wir es veröffentlicht haben; wir haben gerade eine limitierte US-Version gemacht, die Songs enthält, die nicht auf der Originalveröffentlichung waren. Bis bald.“ – Page Hamilton

Betty 30th Anniversary Tour – Novemer/Dezember 2024

16. Nov – Tschechien, Prag – Futurum

17. Nov – Polen, Warschau – Hybrydy

18. Nov – Polen, Posen – Blue Note

20. Nov – Deutschland, Berlin – Astra

21. Nov – Dänemark, Kopenhagen – Loppen

22. Nov – Deutschland, Hamburg – Markthalle

23. Nov – Deutschland, Chemnitz – AJZ

25. Nov – Belgien, Lüttich – Reflektor

26. Nov – Belgien, Gent – Handelsbeurs

27. Nov – Belgien, Löwen – Het Depot

28. Nov – Deutschland, Bochum – Matrix

29. Nov – Deutschland, Frankfurt – Das Bett

30. Nov – Schweiz, Genf – PTR/Undertown

01. Dez – Schweiz, Zürich – Dynamo

02. Dez – Österreich, Wien – Szene

03. Dez – Ungarn, Budapest – Analog Music Hall

05. Dez – Italien, Bologna – Locomotiv Club

07. Dez – Frankreich, Belfort – La Poudriere

08. Dez – Niederlande, Haarlem – Patronaat

10. Dez – UK, London – Electric Ballroom

Ticketlinks und Vorverkaufsdaten: www.helmetmusic.com/tours

Über Helmet:

In den späten 80er-Jahren erregte der geradlinige Hardrock von Helmet den amerikanischen Untergrund. Das Debütalbum Strap It On von 1989 war kühn genug, um die Gemüter von Hardcore-Fans, Noise-Rock-Liebhabern und Metalheads zu erregen, die von der Dichte von Hamiltons Riffs gepeitscht wurden. Mit ihrem Gold-zertifizierten Album Meantime nahmen Helmet es mit allen Konkurrenten auf. Die ursprüngliche Besetzung sollte sich zehn Jahre lang bewähren und zwei weitere Alben aufnehmen, Betty von 1994 und Aftertaste von 1997, bevor sie sich 1998 auflösten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hamiltons Ästhetik bereits auf viele Bands aus der Metal-Szene und der damals aufkeimenden Nu-Metal-Szene abgefärbt. Nach ein paar Jahren Pause reformierte Hamilton die Band 2004 mit neuen Mitgliedern und nahm so rufstärkende Veröffentlichungen wie Size Matters (2004), Monochrome (2006), Seeing Eye Dog (2010) und Dead To The World (2016) auf.

Helmet online:

https://www.facebook.com/HelmetMusic

https://www.instagram.com/helmet_music/

https://www.helmetmusic.com/