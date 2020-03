NOFX: haben brandneuen Song „I Love You More Than I Hate Me“ veröffentlicht

Die Punkrock-Legenden NOFX wirken der Quarantäne auf ihre Weise entgegen und veröffentlichen mit I Love You More Than I Hate Me einen brandneuen Song. Passend dazu präsentiert das Quartett zudem ein Musikvideo in gewohnt unterhaltsamer Manier:

Die Band kommentiert: „We’re all stuck at home right now so here’s the first of many new free NOFX songs!“

Die Kalifornier teilten bereits im vergangenen Jahr diverse Singles und stellten bereits ein neues Album für 2020 in Aussicht. Das letzte Studioalbum der Band um Frontmann Fat Mike erschien 2016 und trug den Titel First Ditch Effort (Fat Wreck).

Im Rahmen der Punk In Drublic-Tour kehren NOFX im Mai nach Deutschland und Österreich zurück:

15.05.2020: Oberhausen, Turbinenhalle

17.05.2020: Hamburg, Sporthalle

29.05.2020: Wiesen (AT), Wiesen Open Air

30.05.2020: München, Zenith

31.05.2020: Berlin, Zitadelle (Open Air)