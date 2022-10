Noise Unit: veröffentlichen ihr Industrial-Meistwerk „Cheeba City Blues“ über Artoffact Records

Der unvermeidliche, atemberaubende und bahnbrechende Bill Leeb von Front Line Assembly ist zurück mit einem neuen Full-Length-Album, Cheeba City Blues, das am 21. Oktober über Artoffact Records erschienen ist. Das Album ist zu Ehren des verstorbenen Electronic-Genies Jeremy Inkel (ebenfalls berühmt durch FLA) veröffentlicht worden.

Hier gibt’s das Album zu hören: https://fanlink.to/noise-unit

… und hier zu kaufen: https://noiseunit.bandcamp.com/album/cheeba-city-blues

Der Titel Cheeba City Blues bezieht sich auf William Gibsons Roman Neuromancer, der in Chibi City, Japan, spielt. Es gilt als eines der ersten im Cyberpunk-Genre und veranlasste Noise Unit, die verschiedenen stilistischen Unterschiede in Cyberpunk, Industrial und Elektronic / EBM eingehend zu untersuchen. Dieses mechanische Miasma ist nuanciert und facettenreich, erinnert jedoch an die Essenz und Fluidität von Front Line Assembly. Die Platte ist ein wahres Meisterwerk und fängt die packenden Klanglandschaften von Leeb und Inkel ein wie kein anderer. Mit zwei der wohl tiefgründigsten Pioniere des Genres ist Noise Unit eine Kraft, mit der man rechnen muss.

Zuvor veröffentlichte die Gruppe vier Singles aus dem Album, darunter den elektromagnetischen Höhepunkt Ether, Still Alive, Dub It Up und Alone Again. Diese Singles haben bereits über 50.000 Streams gesammelt.

Noise Unit

Cheeba City Blues

VÖ: 21.10.2022

Artoffact

