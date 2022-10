Matt Sorum: schließt Vertrag mit AFM Records und veröffentlicht Video zu erster Single aus „Kings Of Chaos“ Debütalbum

Matt Sorum, der mit einem Grammy ausgezeichnete Schlagzeuger von Guns n‘ Roses und Velvet Revolver, hat bei AFM Records einen Vertrag für das Debütalbum seines mit musikalischen All-Star-Kollektivs Kings Of Chaos unterzeichnet.

„Kings Of Chaos ist für mich der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Musik zu machen – aus reinem Spaß an der Sache“, sagt Sorum. „Ich freue mich sehr, mit dem Team von AFM zusammenzuarbeiten. Mit ihnen an der kreativen Vision für das Album zu arbeiten, war eine großartige Erfahrung.“

„Matt Sorum ist eine echte Rock-Ikone. Seine klare Vision und Leidenschaft für Kings Of Chaos haben uns tief beeindruckt“, fügt Nils Wasko, Label Manager von AFM Records, hinzu. „Kings Of Chaos wird nun mit einer illustren Liste von Rockgrößen an der Seite von Matt zum Leben erweckt, und wir fiebern dem Startschuss dieser spannenden Reise entgegen.“

Ein Musikvideo zur ersten Single Judgement Day (Pre-Save HIER), feierte exklusive Premiere auf Guitar World. Der Track ist ein glühend-heisser Rocker, der von Sorum, Slash, Dave Kushner und Duff McKagan aufgenommen und co-produziert wurde, mit dem Rock and Roll Hall of Famer am Schlagzeug sowie den Lead-Vocals.

„Inspiriert von dem Film Vanishing Point aus dem Jahr 1971, der sich mit einer von Natural Born Killers inspirierten Bildsprache verwandelte, entwarfen Regisseur Brian Cox (Bring Me The Horizon, Cypress Hill, The Misfits) und ich einen Mann, der auf einem wilden Ritt vor seinen Dämonen davonläuft, um Erlösung zu finden angeführt von Reverend Willy G (dargestellt von Billy F. Gibbons), einem Engel (dargestellt von Matts Modedesigner, der Frau des Choreografen Ace Harper) auf einem Motorrad und seinem inneren Kind. Ein eigensinniger Wanderer auf der Suche nach dem Licht“, so Matt Sorum über das Video.

Den Clip zu Judgement Day seht ihr ab sofort hier:

Das Debütalbum von Kings Of Chaos soll im Herbst/Winter 2023 erscheinen. Es verspricht originelle, energetische Musik und Gastkollaborationen mit den größten Namen der Rockszene – darunter einige der talentiertesten und ikonischsten Künstler unserer Zeit.

Vom Sunset Strip bis nach Südafrika, Argentinien und Brasilien haben die Kings Of Chaos mit ihrer ständig wechselnden Besetzung aus Rock’n‘Roll Hall-of-Famern und Multi-Platin-Künstlern Fans auf der ganzen Welt begeistert. Wenn sie das Glück hatten, eine Karte für eine KoC-Show zu ergattern, haben sie möglicherweise Billy Idol, Steven Tyler von Aerosmith oder Ann Wilson von Heart als Frontleute der Band erlebt – Corey Taylor von Slipknot oder den verstorbenen Chester Bennington von Linkin Park. Und ja, das war Slash an der Leadgitarre – oder Brian May von Queen, oder Billy F Gibbons von ZZ Top. Es ist eine große Party auf der Bühne, und jeder ist eingeladen.

„Eine große Party mit all den Künstlern, die du schon immer mal gemeinsam auftreten sehen wolltest“, beschreibt Sorum den Charakter von Kings Of Chaos Live-Shows.

Über Matt Sorum:

Matt Sorum ist ein mehrfach mit Platin und Grammys ausgezeichneter Musiker, der als Schlagzeuger von The Cult, Guns n‘ Roses und Velvet Revolver berühmt wurde. Im Jahr 2012 wurde er als Mitglied von Guns n‘ Roses in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Sorum ist außerdem Gründer von sechs Startup-Unternehmen und sitzt im Global Blockchain Business Council der UCLA. Im Jahr 2022 veröffentlichte er seine Autobiografie Double Talkin‘ Jive: True Rock ’n‘ Roll Stories from the Drummer of Guns n‘ Roses, The Cult and Velvet Revolver.

