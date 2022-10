Unprocessed: präsentieren Video zu „The Longing“ aus dem aktuellen Album „Gold“

2022 war ein wichtiges Jahr für Unprocessed. Ihre Auftritte bei Rock Am Ring und Rock Im Park stellten das ultimative Live-Comeback der Band dar, die mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums Gold sowie einer US-Tour im Vorprogramm von Polyphia, bei der sie abendlich vor bis zu 2.000 Leuten spielten, ein gewaltiges Tempo vorgelegt hatte. Kurz darauf folgte eine EU-Tour mit Plini, deren Auftakt eine gefeierte Show beim Euroblast, Deutschlands führendem Event für progressive Musik, bildete. Das Video zu The Longing fasst das Live-Erlebnis der Band zusammen und macht die Energie, die sie an den Tag legt, spürbar. Damit beweist es, dass die Musiker ihre Songs live nicht nur präzise spielen, sondern sich mit ihrem Publikum in einen echten Austausch begeben. Unprosessed leben und atmen ihre Kunst, The Longing spiegelt das eindrucksvoll wider.

Bassist David Levy über den Song und das Video: „Wir haben dieses Video im Sommer 2022 aufgenommen, in dem wir die bisher größten Shows unserer Karriere gespielt haben. The Longing ist seit einer der Lieblinge unserer Fans, daher wollten wir ihm ein Video spendieren. Vielen Dank, dass ihr diese unglaublichen Momente mit uns teilt!“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: