Northerion: „To The Raging Tides“-Video veröffentlicht

Im Herbst erscheint das neue Album Sky Above // Sea Below der Ostfriesen Northerion. Mit To The Raging Tides erfolgte nun die Veröffentlichung der ersten Single hieraus mitsamt Videclip:

Das Video wurde an verschiedenen Orten in Ostfriesland von Jörg Harms / Black Vision Films (u.a. Soilwork, Nailed to Obscurity gedreht).

„To The Raging Tides handelt von Radbod, Verteidiger des alten Glaubens, Eroberer, Kirchenzündler und sagenumwobener letzter König der Friesen. Niemand vermag zu sagen, wie sein ruhmreiches Leben endete, noch wo er seine letzte Ruhe fand. Doch erhebt sich des Nachts der Sturm über der Nordsee, so kann man ihn noch heute über die Wellen reiten sehen…“

