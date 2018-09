Neues Album „Malady X“ erscheint am 26. Oktober!

NOTHGARD haben soeben die Arbeiten an ihrem zweiten Videoclip zum neuen Album „Malady X“ fertiggestellt und schon steht er für euch zur Ansicht bereit!

Bandkopf Dom R. Crey bemerkt dazu: „Die erste Single „Malady X“ ist ja bereits seit etwa drei Wochen veröffentlicht und wir sind überwältigt von dem ganzen positiven Feedback. Endlich ist es soweit und die nächste Single inklusive Musikvideo steht ins Haus und diesmal sogar in 4K Qualität! „Epitaph“ ist ein ganz besonderer Song für mich, nicht zuletzt deshalb, weil er sich mit sehr ursprünglichen und inneren Gefühlen eines selbst beschäftigt. Seinen Platz in einer Welt zu finden, mit der man oftmals nur wenig anfangen kann, ist nicht einfach. Aber auch der Song selbst ist einer meiner Lieblingstracks auf dem Album. Hört und schaut es euch selbst an!“

Danach geht es weiter zu metalblade.com/nothgard, seht euch dort das schicke Video zum Titelstück von „Malady X“ an und checkt die Pre-Order aus. „Malady X“ erscheint am 26. Oktober in diesen Formaten:

– ltd. ed. metallic boxset (incl. ltd. Digi-CD, excl. bonus-DVD, hand-signed photo cards, miniature guitar, patch, numbered certificate)

– limitierte Digi-CD mit 2 exkl. Bonustracks

– schwarzes Vinyl, 180g

– dead-gold marbled Vinyl (200 Einheiten – EU-exklusiv)

– light-grey marbled Vinyl (200 Einheiten – EU-exklusiv)

– red/black marbled Vinyl (120 Einheiten – EMP-exklusiv)

– clear/black marbled Vinyl (100 Einheiten – US-exklusiv)

NOTHGARD haben „Malady X“ in den bandeigenen Def-Creation & Southern Deathcult Studios aufgenommen, ehe der renommierte Jens Bogren (Amon Amarth, Arch Enemy, Kreator, Opeth, etc.) das Mastering übernahm. Herausgekommen ist dabei ein Album voller melodischer, epischer Death-Metal-Hymnen!

Tracklist „Malady X„

1. Voyage To Decay (Intro)

2. Malady X

3. Shades Of War

4. Guardians Of Sanity

5. Epitaph

6. Deamonium I

7. Serpent Hollow

8. Devil Will Know

9. Fall Of An Empire

10. Herald Of Death

11. Black Horizon

12. Eye For An Eye (Digi-CD-Bonus)

13. Ninja (Digi-CD-Bonus)

NOTHGARD geben Ende Oktober zur Veröffentlichung mehrere besondere Konzerte mit ihren Freunden von Parasite Inc.

NOTHGARD

+ Parasite Inc.

26/10/18 DE – Jena – F-Haus

27/10/18 DE – Markneukirchen – Warwick Music Hall

28/10/18 DE – Ingolstadt – Eventhalle Westpark *mit Equilibrium

31/10/18 DE – Lindau – Vaudeville

01/11/18 AT – Vöcklabruck – Okh

Kurz darauf werden NOTHGARD mit ihren finnischen Geistesbrüdern Omnium Gatherum undWolfheart zur „Burning Cold Over Europe 2018“-Tour aufbrechen.

Omnium Gatherum

+ Wolfheart

+ NOTHGARD

07.11.2018 München (D) – Backstage

08.11.2018 Hamburg (D) – Kaiserkeller

09.11.2018 Berlin (D) – Bi Nuu

10.11.2018 Stuttgart (D) – ClubCANN

11.11.2018 Prague (Tschechien) – Nova Chmelnice

12.11.2018 Budapest (Ungarn) – Dürer Kert 041

13.11.2018 Vienna (Österreich) – Szene

15.11.2018 Essen (D) – Turock

16.11.2018 London (England) – The Dome

17.11.2018 Rotterdamm (Niederlande) – Baroeg

18.11.2018 Vosselaar (Belgien) – Biebop

19.11.2018 Paris (Frankreich) – Le Petit Bain

21.11.2018 Madrid (Spanien) – Copérnico

22.11.2018 Barcelona (Spanien) – Bóveda

23.11.2018 Lyon (Frankreich) – MJC O Totem

24.11.2018 Luzern (Schweiz) – Schüür

25.11.2018 Trier (D) – Mergener Hof

Kommentare

Kommentare