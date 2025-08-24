Nuse: veröffentlicht Single und Musikvideo „Malibu“

Die Heavy-Metal-Band Nuse aus New Jersey hat ihre neue Single Malibu samt offiziellem Musikvideo veröffentlicht. Der Song ist der erste Vorbote des kommenden Albums Evilution – Vol. II, das im Sommer 2025 erscheinen soll, und ist ab sofort auf Apple Music, Spotify, YouTube, CD sowie weiteren Online-Plattformen verfügbar.

Das Video zu Malibu erzählt die Geschichte eines Menschen, der sich in den gesellschaftlichen Vorstellungen von Perfektion gefangen fühlt – perfekter Job, perfekte Familie, perfekte Karriere – und dadurch in einem ständigen inneren Konflikt lebt. Der eigentliche Wunsch des Protagonisten ist jedoch, seiner Leidenschaft für die Musik zu folgen.

In einer metaphorischen Bildsprache steht Malibu für den oberflächlichen Erfolg, den die Gesellschaft vorgibt, der jedoch nicht authentisch ist. Dem gegenüber steht das Streben nach echter Freiheit und Reinheit – auch wenn diese von der Gesellschaft als unvollkommen oder nicht ideal betrachtet wird.

Eine Schlüsselfigur im Video ist der „Mann mit dem Zylinder“, ein wiederkehrendes Bild aus der Kindheit des Sängers und Gitarristen Mike LaMastro. Er symbolisiert die innere Qual und den Zwiespalt, in den gesellschaftlichen Idealen gefangen zu sein. Die zentrale Botschaft: Wahre Zufriedenheit lässt sich nur erreichen, wenn man es schafft, die eigenen Lasten loszulassen.

Das Musikvideo zu Malibu könnt ihr euch direkt hier ansehen: