Coilguns: die Schweizer Post-Hardcore-Band veröffentlicht erste Single aus der kommenden EP Lost Love

Coilguns (Post Hardcore / Metal – Schweiz) haben ihre neue Single und das dazugehörige Video Nightshifter veröffentlicht. Dieser Titel ist die erste B-Seite aus den Aufnahmesessions zu ihrem vierten Album Odd Love, das im November 2025 erscheinen wird.

Die Single ist der erste Vorbote einer zwei Tracks umfassenden EP mit dem Titel Lost Love, die Songs enthält, die für das Album Odd Love als zu düster erachtet wurden. Die EP Lost Love wird am 26. September auf Humus Records sowohl auf Vinyl als auch digital veröffentlicht (Vorbestellung: https://humus-records.com/shop/product-tag/coilguns/). Der melancholische Track, der in einem gefrorenen Tempo und tiefen Tönen gehalten ist, zeigt Coilguns in ihrer traurigsten Form. Die Aufnahme und das Mixing übernahm Scott Evans (Kowloon Walled City), das Mastering wurde von Magnus Lindberg (Cult Of Luna) durchgeführt.

Das Video zur Single Nightshifter, gefilmt von Valentin Lurthy, ist hier zu finden: https://youtu.be/SNe30r9mPPU. Die Single ist auch auf digitalen Plattformen verfügbar: https://coilguns.ffm.to/nightshifter.

Die Band befindet sich derzeit mitten in einer 80-Termine umfassenden Europa- und UK-Tour, die sie auch zum ersten Mal nach Mexiko führen wird. Die Tourdaten und das Plakat sind weiter unten verfügbar.