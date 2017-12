Im Januar kommen O.R.k. und LizZard zusammen auf Tour und werden Fans progressiver Klänge begeistern.

Die Daten für den deutschsprachigen Raum sind wie folgt:

09.01.2018 (DE) München, Backstage

10.01.2018 (AT) Kufstein, Kulturfabrik Kufstein

14.01.2018 (DE) Reichenbach, Bergkeller

16.01.2018 (DE) Hamburg, Logo

17.01.2018 (DE) Frankfurt, Das Bett

22.01.2018 (DE) Dortmund, Musiktheater Piano

Die famos-fantastische Prog-Kollabo O.R.k. um Pat Mastelotto (King Crimson) und Colin Edwin (Porcupine Tree) beehrt uns livehaftig.

Nachdem sie erfolgreich durch Europa getourt waren und im Sommer 2016 Shows in Südamerika spielten, erschien ihr zweites Album „Soul Of An Octopus“ im Februar 2017 über Rarenoise Records. Der Longplayer trumpft mit einer immensen Energie auf, wildert dabei in Psychedelia genau wie in Math-Rock und Ambient. O.R.k sind eine vorwärts denkende Band, deren Sound von Anfang bis zum Ende fesselt.

LizZard sind ganz klar eine Rock-Band, und doch sind sie eigen, originell und irgendwie anders.

Bereits ihr Debüt-Demo „La Criée“ sorgte im heimischen Frankreich für Aufsehen, die Debüt-Mini-LP „Venus“ wurde mit keinem Geringeren als Rhys Fulber (u.a. Paradise Lost, Fear Factory, Front Line Assembly…) produziert, der schon damals total auf den „fantastischen poly-rhythmischen Sound“ der Band stand. In Reviews wurden LizZard mit Helden wie Tool und King Crimson verglichen.

Kommentare

Kommentare