Loathe und Holding Absence: kündigen Split-EP »This Is As One« + Co-Headline UK-Tour an – präsentieren zwei neue Songs + Videos

Die aus Liverpool stammende Experimental-Band LOATHE und Post-Hardcore-Gruppe HOLDING ABSENCE verkünden heute stolz, am 16. Februar 2018 ihre Split-EP »This Is As One« zu veröffentlichen! Dieses Projekt wird je zwei brandneue Studiotracks der beiden Bands beinhalten und via SharpTone Records erscheinen.

»This Is As One« kann schon ab heute hier als 10″ Splatter Vinyl vorbestellt werden: http://geni.us/ThisIsAsOneLP

Oder hier digital: https://LoatheHoldingAbsence.lnk.to/ThisIsAsOne

T-Shirts gibt’s hier: http://geni.us/ThisIsAsOneShirt

Als kleinen Vorgeschmack zur EP präsentieren beide Bands heute außerdem jeweils einen ihrer neuen Songs! Seht hier die Videopremieren zu den folgenden Tracks:

LOATHE ‘White Hot’

HOLDING ABSENCE ‘Saint Cecilia’

Die beiden Single’s gibt’s hier zu erwerben: https://LoatheHoldingAbsence.lnk.to/WhiteHotSaintCecilia

Weitere Infos: www.thisisasone.com

LOATHE und HOLDING ABSENCE kennen sich seit ihrer gemeinsamen Tour mit BLOOD YOUTH im April diesen Jahres und merkten schnell, dass sie ähnlichen Visionen und Prinzipien folgten. Beide Bands respektieren und lieben die Musik der anderen, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam zu haben scheinen – doch dies täuscht! Seit der BLOOD YOUTH-Tour pflegen die beiden Gruppen nicht nur eine freundschaftliche Verbindung sondern inspirieren sich auch gegenseitig, da beide Bands versuchen, sich in der britischen Underground-Szene zu beweisen. Schnell war klar, dass man gemeinsam stark ist! Und so nahm das Projekt seinen Lauf und die beiden Gruppen nutzten all ihre kreative Kraft, um es zum Leben zu erwecken.

Lucas Woodland von HOLDING ABSENCE kommentiert den Entstehungsprozess der EP: “Auf dieser EP haben wir versucht, mehr unsere natürliche Seite zum Vorschein zu bringen anstatt alles tausendmal zu überdenken, was eine interessante neue Herangehensweise war. Wir schätzen LOATHE als kreative Inspiration wirklich sehr und denken, dass unsere beiden Bands mit ihrer ganz eigenen Musik und Kunst sich perfekt ergänzen. Es hat großen Spaß gemacht, zu sehen, wie sich 9 Leute in das Projekt reinknien um das bestmögliche aus ihm rauszuholen. Außerdem war es spannend zu sehen, wie andere Bands arbeiten! Eine absolut tolle Erfahrung, durch die wir viel lernen konnten.“

Erik Bickerstaff (LOATHE) erzählt außerdem: “Zurzeit könnten wir uns keinen besseren Partner für solch ein Projekt vorstellen als HOLDING ABSENCE und deshalb war die Entstehung dieser EP ein wirklich angenehmer Prozess. Wir mögen HOLDING ABSENCE sehr, nicht nur wegen ihrer Musik, und die EP ist etwas, das wir schon seit einer ganzen Weile im Kopf haben. Fortschritt ist unsere größte Inspiration! Wir haben diese Chance genutzt, die Grenzen unserer Musik noch weiter auszuweiten und trotzdem zwei neue Songs zu kreieren, die die Richtung unserer Musik in eine deutlichere Richtung lenken.“

Die »This Is As One«-EP wurde in den G1 Productions in Wells, UK aufgenommen und von George Lever produziert und gemixt.

»This Is As One« Tracklist:

01. White Hot (LOATHE)

02. Servant and Master (LOATHE)

03. Saint Cecilia (HOLDING ABSENCE)

04. Everything (HOLDING ABSENCE)

LP-Version:

01. White Hot (LOATHE)

02. Servant and Master (LOATHE)

03. It’s Yours (Live – LOATHE)

04. Saint Cecilia (HOLDING ABSENCE)

05. Everything (HOLDING ABSENCE)

06. Permanent (Live – HOLDING ABSENCE)

LOATHE und HOLDING ABSENCE kündigen im selben Atemzug heute außerdem eine Co-Headlinetour für UK an!

28.02. UK Bristol – Thekla ( Tickets)

01.03. UK Manchester – Star and Garter ( Tickets)

02.03. UK Glasgow – Audio ( Tickets Scotland / See Tickets / Ticketweb)

03.03. UK Newcastle – Think Tank ( Tickets)

04.03. UK Leeds – Key Club

06.03. UK Nottingham – Bodega ( Tickets)

07.03. UK Birmingham – Asylum ( Tickets)

08.03. UK London – Boston Music Room ( Tickets)

09.03. UK Bournemouth – The Anvil ( Tickets)

10.03. UK Bridgend – Hobos ( Tickets)

Ticket’s werden ab Mittwoch, 6. Dezember um 11:00 Uhr CET erhältlich sein.

Weitere Daten folgen in Kürze!

