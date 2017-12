Auch in der letzten November-Woche hat das ROCKHARZ noch einmal gewaltig für die Jubiläumsausgabe nachgelegt und weitere sechs Bands bestätigt. Neben ALESTORM und PRIMAL FEAR werden auch AHAB, ERDLING, LETZTE INSTANZ und NOTHGARD im Juli 2018 Richtung Harz reisen, um mit euch das 25. Jubiläum des Festivals zu feiern. Hier die Übersicht aller bisher bestätigter Bands für das ROCKHARZ 2018:

ALESTORM

AHAB

AMARANTHE

AMORPHIS

ANNISOKAY

AVATARIUM

BATTLE BEAST

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

CREMATORY

DIABLO BLVD

EISBRECHER

EISREGEN

EQUILIBRIUM

ERDLING

EXODUS

FINNTROLL

GLORYHAMMER

GOD DETHRONED

GRAILKNIGHTS

HAMMERFALL

I’LL BE DAMNED

KNORKATOR

LETZTE INSTANZ

MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN

NANOWAR OF STEEL

NOTHGARD

OBSCURITY

PARADISE LOST

PRIMAL FEAR

SCHANDMAUL

SERENITY

SKÁLMÖLD

SKYCLAD

THE OTHER

TROLLFEST

WALKING DEAD ON BROADWAY

Hier der Link zu den Tickets: https://shop.rockharz-festival.com/

Das ROCKHARZ Open Air 2018 findet vom 04. – 07. Juli 2018 in Ballenstedt statt.

Alle weiteren Infos findet ihr auf den folgenden Seiten:

ROCKHARZ Homepage

ROCKHARZ auf Facebook

Kommentare

Kommentare