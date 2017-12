TAINA kündigen für 2018 den langerwarteten Nachfolger ihrer Debüt-EP „Illusion“ an. Das Album wird komplett deutschsprachig sein und erscheint am 23. März 2018 via Viy Records. Für das Cover-Artwork ist Max Meyer verantwortlich. Die Release-Party zum Album wird am 24. März in Rotenburg an der Wümme stattfinden. Bei der Release-Party wird das Album exklusiv nur für 5€ angeboten, außerdem wird es noch weitere Specials geben, wie die Band verspricht.

Kommentare

Kommentare