Saxon sind immer am Ball und lassen auch 2018 keine Langeweile aufkommen. Nach dem hochgelobten Album ‚Battering Ram‘ erscheint jetzt am 2. Februar 2018 ihr neuestes Werk ‚Thunderbolt‘ via MILITIA GUARD (SILVER LINING MUSIC).

Für das Artwork zeichnet der Langzeit- Kollaborateur Paul Raymond Gregory verantwortlich.

Brandneu gibt es nun das Video zum Titelsong ‘THUNDERBOLT’, hier zu sehen:

Video incl. buying link: http://hyperurl.co/6j93n2

„Dies ist unser 22.stes Album und wir haben es ‚Thunderbolt‘ genannt. Es ist eine donnernde Kollektion von Songs, die wir zusammen mit unserem Produzenten, Andy Sneap, zusammen erarbeitet haben. Es ist fertig und wir lassen es von der Leine. Steht standfest und schnallt euch an“, kommentiert Biff Byford.

Schon 3 Wochen nach Veröffentlichung des Albums geht die Band auf den ersten Teil der

Thunderbolt 2018 European Tour

Saxon wird von DIAMOND HEAD und dem Metal Trio ROCK GODDESS auf den UK Daten begleitet, als besonderes Schmankerl gibt es noch Magnum, leider nur bei dem Hull Datum.

Bei allen deutschen Dates wird Diamond Head mit dabei sein.

Und kein Ende in Sicht, die Daten für Thunderbolt Tour Part 2 werden im Frühjahr verkündet.

“Ja, wir fangen logischerweise mit dem 1.Teil der Thunderbolt Tour an und werden das ganze Jahr 2018 touren. Holt euch eure Tickets und begleitet und auf dieser phänomenalen Tour. Es wird schnell, wild, dunkel und heiß.

Monumentale Riffs und der Gesang laut und stolz – das wird eine einmalige Saxon Tour!“ ergänzt Biff.

Seit den 70er haben Saxon ihren Status als Pioniere der NWOBHM zementiert. Mit mehr als 20 Studioalben haben sie immer wieder bewiesen, dass sie eine Größe in ihrem Genre sind.

Thunderbolt Track Listing

1. Olympus Rising

2. Thunderbolt

3. The Secret of Flight

4. Nosferatu (The Vampires Waltz)

5. They Played Rock and Roll

6. Predator

7. Sons of Odin

8. Sniper

9. A Wizard’s Tale

10. Speed Merchants

11. Roadie’s Song

12. Nosferatu (Raw Version)*

*nicht auf der Vinyl Version erhältlich

Thunderbolt kann man ab dem 1. Dezember vorbestellen:

· CD Album in Digipack

· 180 g colored vinyl Gatefold

· Special Edition Boxset

· Tape Cassette

· Digital Download

Thunderbolt 2018 European Tour – Part 1

Fr 23 Febr – UK, Cardiff University

Sa 24 Febr – UK, Cambridge Corn Exchange

So 25 Febr – UK, Hull City Hall

Di 27 Febr – Holland, Tilburg 013

Mi 28 Febr- Saarbruecken Garage

Do 1 März – Hannover Capitol

Fr 2 März Frankfurt Batschkapp

Sa 3 März – Dresden Schlachthof

