Wenn die Mitglieder einer Band alle aus so unterschiedlichen Bereichen wie klassisches Klavier, Electronica, Prog und Hard-Rock stammen und es ihnen gelingt, alles auf perfekte Weise zusammenzuführen, um einen einzigartigen Sound zu kreieren, kann man fast sicher sein, dass es die norwegische Band Oak war. Von ihrem neuen Album False Memory Archive, das am 19. Oktober über Karisma Records erscheint, hat das Prog/ Art Rock Trio nun den Titeltrack als Single veröffentlicht!

Oak kommentieren die Single wie folgt: „Wenn man mit der Vorstellung von dem, was Pop eigentlich ist, etwas lockerer umgeht, dann ist der Track „False Memory Archive“ das Pop-Leitmotiv des Albums, das aber immer noch unverkennbar nach Oak klingt. Es ist auch der Titeltrack des Albums und dient als eine Art Einführung in das gesamte Album. Es ist ein Lied, das leicht und glücklich in seinem Ausdruck erscheint, aber immer noch seinen angemessenen Anteil an der Dunkelheit enthält.“

Hört und verbreitet False Memory Archive über diesen Link: http://smarturl.it/OakFMA

Seitdem Oak Folk-Rock-Duo begannen und ihr Debütalbum Lighthouse (2013) veröffentlichten, hat sich die Band zum Trio gewandelt und als Musiker und Songwriter haben Oak beachtliche Fortschritte gemacht, wie nun ihr zweites Album zeigt.

Es gibt immer noch Anlehnungen an das Debüt, aber False Memory Archive ist sowohl düsterer als auch grooviger, während es das erfolgreiche Amalgam des Sounds beibehält, das weder vollständig progressiver Art-Pop noch vollständig progressiver Rock ist. Der markante Sound ist eben unverkannt Oak, und besteht aus den eingängigen Elementen und atemberaubenden Gesangsharmonien, die eben jene einzigartige Dualität schaffen, die Oak als Band definiert.

Künstler: Oak

Titel: False Memory Archive

Format: LP, CD, Digital

Label: Karisma Records

Vertrieb: Soulfood (Germany), Plastic Head (International)

Genre: Progressive/ Art Rock

VÖ: 19.10.2018

