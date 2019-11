Obscura: unterschreiben bei Nuclear Blast

Heute kann freudig bekanntgegeben werden, dass Obscura, Deutschlands führende Progressive Death Metaller, einen Vertrag bei Nuclear Blast unterzeichnet haben. Die Band hat sich seit ihrer Gründung 2002 durch die Veröffentlichung fünfer von Presse und Fans vielgelobter Studioalben einen guten Ruf in der Szene erarbeitet, den sie durch einige Supporttouren (u.a. mit Sepultura, Children Of Bodom und Cannibal Corpse) sowie eigene Headlineshows in aller Welt untermauern konnte.

Bandgründer Steffen Kummerer bezieht Stellung: „Die Unterschrift beim größten unabhängigen Metal-Label der Welt fühlt sich wie ein Neustart für Obscura an. Wir freuen uns schon jetzt auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, sowie die Veröffentlichung unseres sechsten Studioalbums mit einem solch tollen Team an unserer Seite.“

Jaap Wagemaker (Nuclear Blast) ergänzt: „Wir von Nuclear Blast bewundern die Kunstfertigkeit dieser deutschen Progressive Death Metal-Meister schon seit Längerem. Insbesondere ihr vierteiliger Albumzyklus – von Cosmogenisis bis hin zu Diluvium – mit all den Markenzeichen Obscuras bzw. seinen originellen Polyrhythmiken, seinem dramatischen Songwriting und seiner umwerfenden Virtuosität hat uns begeistert! Uns wurde bewusst, dass diese Truppe das Potenzial besitzt, eine führende Kraft im weltweiten Progressive Death Metal-Sektor zu werden, weshalb wir die Chance natürlich nicht ungenutzt lassen konnten, sie zu uns an Bord zu holen. Wir sind gespannt, wo die musikalische Reise jenseits von Diluvium Obscura und uns hinführen wird. Ein jeder Fan des Progressive Metal sollte dieser Band einmal Gehör schenken!“

Das Quartett wird sich im Februar und März 2020 erneut aufmachen, die Tracks seines (noch) aktuellen Studioalbums Diluvium auf die Bühnen dieser Welt zu bringen. In diesem Rahmen wird es 21 Städten in 19 Ländern einen Besuch abstatten und einige Special Guests mitbringen: die holländischen Death Metaller God Dethroned, Sänger/Gitarrist Steffen Kummerers Blackened Melodic Death Metal-Truppe Thulcandra und die französischen Progressive Death Metaller von Fractal Universe. Die Terminübersicht befindet sich unten, Tickets sind ab sofort erhältlich!

Zu guter Letzt hat die Band kürzlich ein brandneues 4k-Musikvideo zum Track Emergent Evolution, der auf ihrem aktuellen Werk zu finden ist, online gestellt. Dieses kann hier angeschaut werden:

Obscura live:

Diluvium – Europa 2020

w/ God Dethroned, Thulcandra, Fractal Universe

15.02. CH Zug – Galvanik

16.02. I Bologna – Locomotiv Club

17.02. SLO Ljubljana – Orto Bar

18.02. A Graz – Explosiv

19.02. BIH Tuzla – Club Palma

20.02. BG Sofia – Mixtape 5

21.02. RO Bukarest – Quantic Club

22.02. SRB Belgrad – Božidarac

23.02. H Budapest – Dürer Kert

24.02. SK Bratislava – Randal Club

25.02. CZ Prag – Futurum Music Bar

26.02. PL Krakau – Klub Kwadrat

27.02. PL Warschau – Proxima

28.02. LV Riga – Melnā Piektdiena

29.02. EST Tallinn – Rockclub Tapper

01.03. FIN Helsinki – Tavastia

03.03. S Stockholm – Fyshuset Klubben

04.03. N Oslo – John DEE

05.03. DK Aarhus – VoxHall

06.03. D Essen – Turock

07.03. D Landshut – Rocket Club

21.03. D Heidelberg – Deathfest

Obscura sind:

Steffen Kummerer – Gesang, Gitarre

Rafael Trujillo – Gitarre

Linus Klausenitzer – Bass

Sebastian Lanser – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.realmofobscura.com

www.facebook.de/realmofobscura

www.twitter.com/realmofobscura

www.instagram.com/realmofobscura

www.youtube.com/realmofobscura

www.nuclearblast.de/obscura