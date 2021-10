Obscura: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single ‚When Stars Collide (feat. Björn ‚Speed‘ Strid)

Schnelle Autos und noch schnellere Gitarren – beides liefert das neue Obscura-Musikvideo von ihrem kommenden Album A Valediction! Nur noch ein Monat, bis das 6. Studioalbum endlich am 19. November das Licht der Welt erblickt und nun enthüllen der virtuose Fronter Steffen Kummerer und seine renommierten Bandkollegen einen weiteren Song von ihrem kommenden Geniestreich. Als einer der melodischeren Tracks auf der Scheibe enthält When Stars Collide eine Clean Vocal Gastperformance von Soilwork/The Night Flight Orchestra-Kollegen Björn „Speed“ Strid und natürlich weiterhin die einzigartigen Polyrhythmen und Soli der Band.

Das Musikvideo wurde erneut von Regisseur Mirko Witzki produziert und liefert nicht nur Blicke auf die rasanten Spielfähigkeiten der Musiker, sondern auch die ein oder andere Freude für Autoliebhaber.

Steffen Kummerer kommentiert: „Eins der Highlights und anspruchsvollsten Kompositionen von A Valediction bietet ein Gastfeature von unserem Labelkollegen und Soilwork-Frontmann Björn Strid. When Stars Collide kombiniert schnelle Melodien mit einer eher düsteren und bitteren Thematik, die zum Nachdenken anregt. Das Gefühl von Freude und Erleichterung legt sich über alle Trauer und Verbitterung.“

Seht When Stars Collide hier:

Der Song ist Teil von A Valediction, das am 19. November auf CD, Vinyl und digital über Nuclear Blast erscheinen wird. Vorbestellt die Scheibe hier: https://bfan.link/Obscura

Wie die meisten anderen Acts mussten auch Obscura dieses Jahr ihre geplante Tour für November verschieben und freuen sich nun, die neuen Songs 2022 endlich live auf die Bühne zu bringen:

Obscura

support: Persephone & Disillusion

07.09.2022 COLOGNE (DE) – GEBÄUDE9

08.09.2022 HAMBURG (DE) – KNUST

09.09.2022 BERLIN (DE) – HOLE 44

10.09.2022 PRAGUE (CZ) – FUTURUM

11.09.2022 WARSAW (PL) – HYDROZAGADKA (new show)

13.09.2022 VIENNA (AT) – VIPER ROOM

14.09.2022 ZÜRICH (CH) – KOMPLEX KLUB

15.09.2022 MILAN (IT) – LEGEND CLUB

16.09.2022 LYON (FR) – CCO

17.09.2022 BARCELONA (ES) – LA NAU

18.09.2022 MADRID (ES) – CARACOL

19.09.2022 TOULOUSE (FR) – LE REX

20.09.2022 PARIS (FR) – PETIT BAIN

22.09.2022 BRISTOL (UK) – EXCHANGE

23.09.2022 DUBLIN (IR) – VOODOO LOUNGE

24.09.2022 GLASGOW (UK) – AUDIO

25.09.2022 LEEDS (UK) – BRUDENELL

26.09.2022 LONDON (UK) – THE UNDERWORLD

28.09.2022 NIJMEGEN (NL) – DOORNROOSJE

29.09.2022 FRANKFURT (NL) – DAS BETT

30.09.2022 MANNHEIM (DE) – MSC COMPLEX (new show!)

01.10.2022 MÜNCHEN (DE) – BACKSTAGE HALLE

Alle bereits gekauften Ticket behalten ihre Gültigkeit!

Weitere Karten gibt es hier: https://realmofobscura.com/live/

