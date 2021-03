Oceans: veröffentlichen zweite Single „Voices“ feat. Lena Scissorhands von „Infected Rain“

Am 30. April werden Oceans ihre digitale EP We Are Nøt Okay über Nuclear Blast veröffentlichen und haben vor Kurzem bereits den Titeltrack enthüllt. Jetzt legt die Band mit der zweiten Single Voices nach, auf der Lena Scissorhands (Infected Rain) als Gast-Sängerin zu hören ist und mit ihrer Stimme zu dem vielseitigen und facettenreichen Sound von Oceans beiträgt.

Auf textlicher Ebene dreht sich Voices um Paranoide Schizophrenie, eine psychische Erkrankung, die leider von vielen missverstanden und trotz ihrer oft schweren Folgen unterschätzt wird.

Seht euch den Visualizer hier an:

Holt euch die digitale Single hier: https://bfan.link/Oceans-Voices

Timo Rotten dazu: „Dieser Song ist mitreißend und gewaltig, hin und her gerissen zwischen Selbstliebe und –Hass. Voices war unser Versuch, einen bestimmten mentalen Zustand rüberzubringen und unsere eigene Interpretation von Paranoider Schizophrenie zu schaffen.

Wir haben bei Oceans schon immer einen Fokus auf Kontrast in unserer Musik gelegt; schließlich ist alles in diesem Leben vielschichtig. Es gibt verschiedene Wege, die Dinge zu betrachten und besonders wenn es um Mental Health geht, kann man sich nicht auf eine Betrachtungsweise beschränken. Normalerweise versuche ich, das in meinem Gesang durch den Wechsel von Growls und Clean Vocals zu zeigen, aber mit Lenas Stimme kommen diese Kontraste noch viel klarer rüber. Der Song ist so emotional geworden, dass ich jedes Mal Gänsehaut bekomme, wenn ich ihn jetzt höre.“

Lena Scissorhands fügt hinzu: „Ich habe mich direkt Voices verliebt, sowohl in den Text als auch die Musik, daher habe ich das Angebot, dabei mitzuwirken auch sofort angenommen. In dem Song steckt eine starke, authentische Botschaft, die sehr wichtig für unsere heutige Gesellschaft ist.“