Wir freuen uns sehr, Ohrenfeindt, die Band, die lauter rockt als Chuck Norris schweigt, ab sofort im Kreis der Metalville Familie begrüßen zu dürfen. Das nunmehr 8. Studioalbum Tanz Nackt der Vollblut Rock’n‘Roller aus St. Pauli erscheint am 31.08.

Mit ihrem kommenden Album gehen Ohrenfeindtwieder zurück zu ihren Wurzeln. Zu dem, was die Band von Anfang an ausgemacht hat: straighte Riffs ohne Fiesematenten, mit klaren Ansagen in den Texten.

Die Band ist aktuell noch im Studio und verpasst den neuen Songs den letzten Schliff.

Man also darf gespannt sein!

Viele Grüße aus Metalville…

