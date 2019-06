OM: am 30.07. im Tower Club in Bremen

Freunde des experimentellen Gitarrenlärms,

am 30.07. lädt das US-amerikanische Doom-Metal Trio OM zur Ganzkörper-Bassmassage in den Tower Musikclub Bremen. Kunstvolle instrumentale Mantras mit eruptiven Ausbrüchen von unvergleichlicher Wucht haben OM zu einer Größe des düster-meditativen Drone- und Doom-Metals befördert und ließ sie dieses Jahr bereits als Headliner das DesertFests in Berlin und London auftreten.

OM + Special Guest

Termin: 30.07.

Ort: Tower Musikclub

Einlass: 20:00 Uhr

Beginn: 20:30 Uhr

Eintritt: VVK 23 € zzgl. Gebühren

Tickets unter: https://merchsaloon.merchcowboy.com/om

Weitere Infos unter:

www.omvibratory.com

www.facebook.com/om.band

