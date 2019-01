REAPER ENTERTAINMENT EUROPE verkünden heute mit Stolz, die norwegischen Modern-Death-Metal-Newcomer ONCE AWAKE unter Vertrag genommen zu haben!

Norwegen, bekannt für wundervolle Landschaften, Fjorde und eine nimmer müde Extreme-Metal-Szene. Doch moderner Death Metal? Nichts, was einem direkt einfallen würde. Doch Hans Petter Solen und Ørjan Paulsen haben im sagenumwobenen Bergen die Inspirationsquelle für einen anderen Sound als viele ihrer Landsleute gefunden. Leidenschaft, Talent und ein Hang zu groovendem Metal aus der ganzen Welt verknüpfen ONCE AWAKE, die durch Andrè Kongestøl Solberg (Gitarre), Pål Martin Antonsen (Bass) und Frode Hennø (Vocals) komplettiert werden, zu einer eigenen schlagkräftigen Mixtur. Fans von Bands wie Illdisposed über Lamb Of God bis hin zu Tesseract dürften sich in der Welt von ONCE AWAKE schnell zurechtfinden. Treibender Metalcore prallt auf schneidige, einprägsame Riffs. packende Melodien und wird von einer gewissen Djent-Affinität abgerundet. Dazu kommt, dass ONCE AWAKE schon auf ihrem Debütalbum „Ever So Cold“, das im März 2017 erschien, eine deutlich individuelle Handschrift zeigten, welche bei aller Inspiration ihrem Sound eine gewisse Frische Verleihen.

Nun unterschreibt die Band einen weltweiten Deal bei REAPER ENTERTAINMENT EUROPE und wird bereits im Früjahr 2019 das zweite Studioalbum veröffentlichen.

Die Band kommentiert:

„We are proud to announce that we have signed a record deal with Reaper Entertainment Europe!! After self-releasing our debut-album „Ever So Cold“ in 2017 we are now ready to take our music to a new level, and our second album is ready for release very soon! New videos are coming also, can’t wait to share it all with you 🙂 More news soon…“

Kommentare

Kommentare