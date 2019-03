One Last Legacy: veröffentlichen neues Video

One Last Legacy haben am 12.10.2018 ihr aktuelles Album II via MDD / Black Sunset Records veröffentlicht. Nun schieben die fünf Southwest-Kickass-Metal Freaks ein offizielles Video nach. Der Clip basiert auf Impressionen, welche die Band bei ihrer Osteuropatournee einfangen konnte.

Seht den Clip hier:

