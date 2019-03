Arising Empire verkündet mit Stolz das weltweite Signing des starken britischen Metalcore Newcomer Deadthrone. Willkommen in der Familie! Nach der erfolgreichen und in höchsten Tönen gefeierten Single Our Legacy veröffentlicht das Manchester Quartett nun das Musikvideo zu ihrem brandneuen Werk, Feel!

https://youtu.be/A15J2qAh6VQ

„We are extremely pleased to have joined the Arising Empire family alongside many great artists. Feel marks the first step in our journey with Arising Empire, and we’re excited to have them join us for the ride. We have huge things planned and we can’t wait to share everything else we’ve been working on with the world!“ – Deadthrone

Deadthrone sind vier Musiker aus dem großen Manchester, die sich durch die Liebe zur härteren Musik kennen lernten.

Deadthrone gründeten sich 2016 aus der Asche der bisherigen Band von Chris und Benj, die sich zu ihrer Zeit in der Universität zusammenschloss. Nachdem sie also schon einmal zusammen in einer Band spielten, vereinigten sie sich nun unter dem Namen Deadthrone und rekrutierten weitere seelenverwandte Musiker aus der Umgebung um ihre Reihen zu füllen. In einer Industriestadt die die Welt verspricht aufgewachsen, aber missachtet wer nicht die nötigen Mittel parat hat, ist ihre Musik stark von ihren gemeinsamen emotionalen Erfahrungen dort geprägt.

Mit This Isn’t Over Yet starteten Deadthrone schließlich mit einem guten Fundament und festigten ihren Stand in der britischen Metalszene. Mit zunehmender Beliebtheit online, sowie auf Live-Shows, begann die Band an ihrer Debüt-EP To Hell & Back in den Foxhound Studios zu arbeiten. Die Songs der EP sind die Momentaufnahmen aus dem Leben der Band, sowohl die Bewältigung von Problemen und Beziehungen in ihrem persönlichen Leben, sowie das Aufwachsen in der Welt um sie herum. Ihr wohl offenkundigster, politischster Song Our Legacy von ihrer EP und über Dreambound auf YouTube veröffentlicht wurde schon über eine millionen Mal gestreamt.

Deadthrone sind:

Chris Bissette | Gesang

James Bolton | Gitarre/Gesang

Sam Clough | Gitarre

Benj Speight | Schlagzeug

