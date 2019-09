Opeth: Mikael Åkerfeldt spricht über die Geschichte hinter „Svekets Prins“ / ‚“Dignity“

Die schwedischen Prog Metal/Rock-Legenden Opeth werden ihr langersehntes 13. Album In Cauda Venenum am 27. September über Moderbolaget / Nuclear Blast veröffentlichen. In einem neuen Trailer erklärt Mikael Åkerfeldt heute die Geschichte hinter dem neuen Song Svekets Prins / Dignity und der darin enthaltenen Ansprache des schwedischen Politikers Olof Palme.

Seht OPETHs vierten Albumtrailer hier:

Sollte euch der Song dazu entgangen sein:

Svekets Prins (Schwedisch) – https://youtu.be/QcMdA7Xs8jE

Dignity (Englisch) – https://www.youtube.com/watch?v=GF5FXYmBrc4

Bestellt In Cauda Venenum hier in verschiedenen Formaten vor:

www.opeth.com/stores

Letztes Jahr in den Stockholmer Park Studios aufgenommen, wird das neue Opeth -Album in zwei Versionen, sowohl auf Schwedisch als auch auf Englisch, erhältlich sein.

Mehr zu In Cauda Venenum:

Hjärtat Vet Vad Handen Gör / Heart In Hand OFFIZIELLER TRACKVISUALIZER:

https://www.youtube.com/watch?v=5Ko4_eO2tiU

Trailer #1 – Über Hjärtat Vet Vad Handen Gör / Heart In Hand:

https://www.youtube.com/watch?v=lBiLa5OersA

Trailer #2 – Der Schreibprozess:

https://www.youtube.com/watch?v=D0Sxlhr2xuM

Trailer #3 – über die schwedischen Vocals:

https://www.youtube.com/watch?v=Rm9DU0KIKd8

Der neue Song ist auch auf allen digitalen Streamingplattformen verfügbar.

Englische Version: http://geni.us/OpethInCaudaVenenumENG

Swedische Version: http://geni.us/OpethInCaudaVenenumSWE

Oder hört ihn euch in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

In Cauda Venenum – Tracklist:

01. Livet’s Trädgård / Garden Of Earthly Delights

02. Svekets Prins / Dignity

03. Hjärtat Vet Vad Handen Gör / Heart In Hand

04. De Närmast Sörjande / Next Of Kin

05. Minnets Yta / Lovelorn Crime

06. Charlatan

07. Ingen Sanning Är Allas / Universal Truth

08. Banemannen / The Garroter

09. Kontinuerlig Drift / Continuum

10. Allting Tar Slut / All Things Will Pass

Opeth werden im Herbst und Winter den Hallen Europas, Japans und Australiens einen Besuch abstatten werden. Alle Termine sowie Tickets findet Ihr unter www.opeth.com/tour-dates.

support: The Vintage Caravan

27.10. UK Norwich – UEA

29.10. UK London – Palladium

31.10. UK Glasgow – SWG3

01.11. IRL Dublin – Olympia Theatre

02.11. UK Leeds – Damnation Festival

03.11. UK Bristol – O2 Academy

05.11. NL Utrecht – TivoliVredenburg *NEU*

06.11. B Brussels – Ancienne Belgique

08.11. D Munich – Backstage (Werk)

09.11. I Milan – Alcatraz

10.11. CH Zurich – Volkshaus

11.11. F Paris – L‘Olympia

13.11. D Cologne – E-Werk

14.11. D Wiesbaden – Schlachthof

15.11. D Nuremberg – Meistersingerhalle

16.11. D Berlin – Huxleys Neue Welt

17.11. DK Copenhagen – Det Kgl. Teater *AUSVERKAUFT*

29.11. – 01.12. IND Pune – Bacardi NH7 Weekender *NEU*

05.12. J Osaka – Umeda Club Quattro

06.12. J Tokyo – Zepp

10.12. AUS Adelaide – Thebarton Theatre

11.12. AUS Perth – Astor Theatre

13.12. AUS Melbourne – Palais Theatre

14.12. AUS Sydney – State Theatre

15.12. AUS Brisbane – The Tivoli

Für weitere Informationen:

http://www.opeth.com/

https://twitter.com/OfficialOpeth

https://www.facebook.com/Opeth

https://www.instagram.com/officialopeth

https://www.youtube.com/user/OpethOfficial

Kommentare

Kommentare