Fazit

Neben der Story punktet ganz klar der Drehort. Viele Deutsche lieben Irland und Schottland mit den ganz typischen Strukturen und landschaftlichen Highlights, die sehr schön mit eingefangen wurden. In sechs einzelne Teile wurde Mord Auf Shetland 2 unterteilt, mit jeweils 60 Minuten. Warum zwischen der ersten und der zweiten Staffel bei uns in Deutschland noch relativ viel Zeit vergangen ist, erschließt sich mir nicht. Bei unseren Nachbarn in UK war der Break deutlich kürzer, dieses nur als Randnotiz. Auf den drei DVDs mit den schon angesprochenen sechs Passagen wird nicht in jedem Unterpunkt eine einzelne Story abgeschlossen, im Vordergrund steht das berühmte große Ganze. Die schauspielerische Leistung entspricht den Erwartungen im Jahr 2019 in allen Belangen. Die Kameraführung und das gesamte Konzept konnten gleichermaßen gut umgesetzt werden. Auf den Punkt gebracht: Krimifans kommen auf ihre Kosten. Für meinen Geschmack wurden ein paar Pointen ausgelassen, die jedoch nicht schwer ins Gewicht fallen. Das Ende hingegen lässt vermuten, dass hier bereits schon wieder Schluss ist. Entweder ein kurzes Drama oder eine geschickte Finte, ich tippe persönlich auf Ersteres.