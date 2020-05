Oranssi Pazuzu: performen heute Abend, 15. Mai ihr neues Album „Mestarin kynsi“ als Livestream

Die finnischen Black Metal Anti-Traditionalisten Oranssi Pazuzu werden ihr neues Album Mestarin kynsi heute Abend um 21 Uhr als Livestream auf ihrem Youtube Channel performen.

Die Band sagt dazu: „Wir werden unser neues Album Mestarin kynsi als Livestream performen. Das Konzert ist umsonst; wenn ihr die Band und Crew mit einer Spende unterstützen möchtet, würden wir uns darüber sehr freuen. Das Konzert wird aus Rytmikorjaamo, Seinäjoki, Finnland gestreamt und wird durch Rytmikorjaamo, AMS Oy Ltd & Isle Art Industries ermöglicht.“

Schaut euch das Konzert an.

Ursprünglich sollte das Album in voller Länge auf dem Roadburn Festival 2020 live gespielt werden, auf Grund der aktuellen Covid-19 Krise hat sich die Band dazu entschieden ihre Performance zu euch nach Hause zu bringen.

Alle weiteren Infos findet ihr hier beim Facebook Event.

Mehr zu Mestarin kynsi:

The band on the themes of Mestarin kynsi (OFFICIAL ALBUM TRAILER):

In ihrer finnischen Muttersprache bedeutet Oranssi Orange, die Farbe der kosmischen Energie, während Pazuzu der Name des mesopotamischen Dämon des Windes ist. Zusammen ergibt Oranssi Pazuzu ein wirbelndes Kaleidoskop psychedelischer Elemente, welches seit 2007 den Untergrund mit immer wieder neuen Grenzüberschreitungen aufmischt.