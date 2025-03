Ost+Front auf „Dein Helfer In Der Not“-Tour am 15.03.2025 im Rider’s Café, Lübeck

Endlich mal wiederin Lübeck. Seit über 35 Jahren ist der kleine, familiäre Club nun Bestandteil der Lübecker Kulturszene. Das heutige Double-Highlight dürfen wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Erfahrungsgemäß gibt es keinen Fotograben, aber auch keine Restriktionen. So treffen wir früh ein, Parkraum gibt es im Industriegebiet genug.

Die Legende Von Nord aus Osterode beginnen den Abend. Die Fünf aus dem Harz haben vor genau einem Monat ihr Album Angst Im Dunkeln auf den Markt geworfen. Dieses steht heute als Support natürlich im Vordergrund. Im Herbst kommen die Fünf dann wieder hier in das Rider’s Café als Headliner mit eigener Tour zurück. Stehen Emu (Gesang), Martin (Lead-Gitarre), Tobi (Rhythm-Gitarre), Aaron (Bass) sowie Lucky an den Drums heute nur 40 Minuten auf der Bühne, versprechen sie für die eigene Show ein 120-Minuten-Statement. Die Band hat ihren ganz eigenen Style. Metal mit brachialen Riffs und melodisch-hymnischen Harmonien bilden die Basis für nordische Geschichten in deutschen Texten. Frontmann Emu weiß, sich in Szene zu setzen, posiert bei jedem Song mit anderem Style und weiß, wie man mit Fotografen umgeht. Das bringt mal wieder richtig Spaß, eine Show zu fotografieren. Die Truppe hat schon eine eigene Fanbase, die heute zahlreich vorhanden ist.

Das Licht geht nach dem Umbau langsam aus, das Publikum jubelt und einzeln erscheinen die Berliner auf der Bühne. Obwohl sie seit nunmehr fast fünf Jahren kein neues Album auf den Markt gebracht haben, sind ihre Shows immer umjubelte Ereignisse. Mit dem Song Geld, Geld, Geld vom letzten Album Dein Helfer In Der Not beginnt die nur 85 Minuten lange Show. Wie gewohnt stehen die vier relativ regungslos in ihren Endzeitoutfits auf der nun großzügigeren Bühne. Eva Edelweiß wechselt die Fliegermütze gegen einen Sombrero. Im Duett mit Herrmann Ostfront singt sie Fiesta De Sexo. Ihre kurzen Auftritte im vorderen Bereich der Bühne sind wie immer die Highlights der Show. Einige ziemlich angetrunkene Zeitgenossen machen sich leider einen Spaß daraus, mich ständig anzuspringen, um das Fotografieren zu erschweren. Nach dem dritten Rippentreffer gebe ich auf und verziehe mich auf den Balkon. Später kümmert sich das Personal um die Truppe. Für mich leider zu spät.

21 Titel in 85 Minuten stehen auf der Setliste. Da bleibt keine Zeit zum Reden. Wie gewohnt gibt es Musik pur, gesabbelt wird nich‘! Eine gute Mischung aus alten und neuen Songs der mittlerweile schon fünf Studioalben bietet eine perfekte Vielfalt. Die Klassiker Ich Liebe Es, Gang Bang und Fleisch werden trotzdem erwartet. Auf meiner Wunschliste stehen jedoch Honka Honka, Fick Dich oder Heavy Metal. Aber auch ich werde befriedigt, alle drei werden gespielt. In einer kurzen Pause wird noch einmal das Styling aufgehübscht. Herrmann Ostfront bekommt frisches Blut und bei den anderen werden die Masken gerichtet. Mit Bitte Schlag Mich gibt es dann eine Zugabe mit voller Härte, bevor die Band endgültig die Bühne verlässt.

Beide Bands haben überzeugt, beide Bands hatten in diesem kleinen Club ihren Spaß. Auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!