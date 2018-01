Ost+Front sind zurück… und voll auf Adrenalin! Das neue Album der Berliner erscheint als CD, Deluxe-2CD, limitiertes Doppel-Vinyl und als limitierte Fan-Box mit Doppel-CD, Bonus-Live-Doppel-Album Live in Moskau, handsigniertem Zertifikat, Aufkleber und Ost+Front Flagge.

„Am Limit geboren und zu allem bereit…“ – auf ihrem neuen Album gehen Ost+Front noch weiter an ihre Grenzen, als jemals zuvor. Gemischt und gemastert in den renommierten, schwedischen Fascination Street Studios (u.a. Amon Amarth, At The Gates, Arch Enemy, Kreator, uvm.) präsentiert sich Adrenalin in einem kompakten Sound, der das effektvolle Wechselspiel zwischen melodischem Bombast und erbarmungsloser Härte, zwischen Spaß und Brutalität und zwischen Zerbrechlichkeit und „mitten in die Fresse rein“ perfekt auf den Punkt bringt. Musikalisch und textlich immer wieder Grenzen überschreitend, wildern Ost+Front in den Extremen der menschlichen Existenz und verpacken die ganze Bandbreite von Geschwindigkeitsrausch, Allmachtsfantasien oder Kopulationsorgien auf der Tanzfläche, bis hin zur stark unterschätzten Erotik der Alters in derbe-zynische Hymnen mit schamlos ausgelebtem Aggressionspotential. Das Dampfhammer-Metal-Fundament mit starken Melodien, das die Berliner Truppe seit jeher ausmacht, wird auf Adrenalin mit jeder Menge musikalischer Extras aufgewertet. Erlaubt ist…? Eigentlich alles! Bierzeltpolka und Ballermann-Techno, die Verschmelzung aus NDW und NDH, klassische Choräle und orchestraler Bombast, Punkrock und klassischer Heavy-Sound sorgen für allerhand Überraschungen und Abwechslung, dienen aber eigentlich allesamt nur dazu, die nächste Breitseite vorzubereiten. Und in „10 Jahre Ost+Front“ feiern Herrmann und seine Eroberer auch noch schamlos sich selbst und ihre Fans. Warum? Weil sie es können! Auch wenn diese Worte eigentlich fast jeder für sein neues Album bemüht, kommt man nicht umhin, zu sagen: Adrenalin ist das stärkste Ding, das die Berliner bisher ausgebrütet haben!

Track Listing CD1

1. Adrenalin

2. Heavy Metal

3. Disco Bukkake

4. U.S.A.

5. Puppenjunge

6. Blattzeit

7. Arm und Reich

8. Böses Mädchen

9. 10 Jahre OST+FRONT

10. Edelweiß

11. Hans guck in die Luft

12. Du gehst mir unter die Haut

13. Alte Liebe

Track Listing CD2

1. Ich will alles

2. Bluthund

3. Rosenkavalier

4. Willenskraft

