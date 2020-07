Ost+Front: präsentieren neues Video zur Single „Schau Ins Land“

Donnernde Gitarren, stampfende Beats und flammende Texte – Ost+Front feiern ihre eigenen Trademarks und demonstrieren eindrucksvoll ihre Vormachtstellung in der Neuen Deutschen Härte.

„Wer Ost+Front will, der soll Ost+Front bekommen. Immer auf höchstem Niveau. Immer am Limit!“, gibt Sänger Hermann Ostfront die Marschrichtung vor. Die Band lässt seinen Worten Taten folgen und zeigt auf Dein Helfer In Der Not ihre geballte Stärke.

„Der Song ist etwas nostalgisch und fast schon etwas romantisch. Und nun in dieser Pandemie-Zeit ist er auch extrem aktuell. Ich habe jedoch ganz erschrocken erlebt wie sich mein Umfeld verändert hat. Viele befanden sich plötzlich in einer Art Corona-Starre. Wie eine große gleichgeschaltete Depression. Keine Freude, kein Lachen. Nur Ängste vor der Zukunft. Mein Umfeld besteht zu einem großen Teil aus selbständigen Musikern. Und wenn plötzlich alle Gigs wegfallen, bekommt man durch die fehlenden Gagen schon Angst. Schau Ins Land wird die Leute hoffentlich aufheitern, wenn er erscheint und hoffentlich der gröbste Teil dieses Ausnahmezustands bewältigt ist.“ – Herrmann Ostfront