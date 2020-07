Sceptor: unterschreiben weltweiten Plattenvertrag bei Pure Steel Records

Sceptor wurden 2009 gegründet und lösten sich 2014, nach nur einer Single und einem Album, wieder auf. Im Dezember 2019 wurde die Band von Torsten Lang aus ihrer Totenstarre wiedererweckt und ist bereit für neue Taten.

Alle Mitglieder, aus denen Sceptor derzeit besteht, sind bekannte Musiker, die Mitglieder von Titan Steel, Roxxcalibur, Attacker, Bastard Nation und Hammer King waren oder noch sind.

Ihre Single Introducing … Sceptor wurde 2010 mit dem ursprünglichen Sänger Bob Mitchell veröffentlicht und bekam von den Fans, als auch von der Presse, begeisterte Kritiken.

Die Songs Powerhouse und Shadows In The Maze waren der Beweis, dass auch in Deutschland besten US-Metal schmieden kann. Die Single ist längst ausverkauft und ein echtes Sammlerstück geworden. Beide Songs werden in remasterter Form als Bonustracks auf dem neuen Album zu finden sein.

Sceptor sind nun mit einem neuen Line-Up zurück. Mit Gründungsmitglied und Gitarrist Torsten Lang an der Spitze und der Rückkehr des ursprünglichen Sängers der Band: Bob Mitchell.

Bandstatement:

“Bis auf einen Song ist das Album mittlerweile fertiggestellt und es lief besser als erwartet! Auf unserer Facebook haben wir den Titel des neuen Albums schon bekannt gegeben. Es wird den Titel Rise To The Light haben. Das wir aufgeregt sind, wäre ein klare Untertreibung. Wir brennen darauf allen Heavy Metal Fans unsere neuen Songs zu präsentieren. Seid bereit! Vielen Dank euch allen!“