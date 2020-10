Ost+Front: veröffentlichen neues Video zu „Honka Honka“

Der Song Honka Honka aus dem aktuellen Album Dein Helfer In Der Not erzählt die Geschichte eines Serienmörders aus Hamburg namens Fritz Honka und besticht durch einen unvergesslichen Refrain zum Mitsingen.

Auf die Frage, wie die Band auf Fritz Honka aufmerksam geworden ist, sagt Herrmann Ostfront: „Ich kenne sie alle ;-). Ich kannte Honka natürlich schon vorher und hatte auch schon allerhand Notizen zu den Fällen gemacht. Durch Der Goldene Handschuh gab es für mich aber den letzten Kick, um endlich einen Song daraus zu machen.“

Die Fans der Band katapultieren das aktuelle Album Dein Helfer In Der Not auf #5 in die Top 10 der deutschen Album-Charts der Woche 32/2020. Das ist der bislang höchste Charteinstieg der Band. Das Album wurde in den Fascination Street Studios (Schweden) gemischt und gemastert.