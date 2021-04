Osyron: veröffentlichen Video zur Single „Viper Queen“

Krachende Drums, ein alles zerschmetterndes Gitarrenriff und kristallklare Vocals – Viper Queen ist da!

Mit einem ersten Eindruck ihres kommenden Re-Releases Kingsbane (Deluxe Edition) erzählen Osyron in Viper Queen die Geschichte eines listigen und doch verführerischen Phantoms, das niemanden so schnell loslassen wird. Die mysteriöse, atmosphärische Stimmung im dazugehörigen Musikvideo komplementiert den Song perfekt und ist eine verheißungsvolle Einladung in die Welt von Kingsbane.

Neben Viper Queen wird das Album auch die Stücke Griefmaker sowie das Akustik-Stück Razor’s Wind als neu geschriebene, neu arrangierte, neu aufgenommene Bonustracks mit dem aktuellen Drummer Cody Anstey beinhalten. Während die Originalaufnahmen der Bonustracks von den Gitarristen Krzysztof Stalmach und Bobby Harley geschrieben wurden, kollaborierte für deren neue Deluxe-Version die gesamte Band. Der Remix des kompletten Albums stammt von Bassist Tyler Corbett. Drummer Cody Antsey zeigt sich für das Remastern der Songs verantwortlich.

Die aufsteigende kanadische Metalmacht Osyron veröffentlichte im Frühling 2020 ihr heiß ersehntes und von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiertes Album Foundations. Das Release war eine Entdeckungsreise durch die kanadische Geschichte und die Identität des Landes; Themen wie die Kolonialisierung oder der historisch betrachtet barbarische Umgang mit den First Nations sowie die Teilnahme an globalen Kriegen tauchten auf der Platte auf.

Nach ihrem jüngsten Erfolg haben Osyron nun eine Überraschung für ihre Fans vorbereitet: Ihr 2017-er Album Kingsbane wird uns am 14. Mai in einer brandneuen Deluxe Edition vorgelegt, inklusive neuer Bonustracks sowie aller Songs in neu gemixter und gemasterter Version.

Das Album kann ab sofort vorbestellt werden; der Vorverkauf für neues Merchandise ist am 9. April auf der Bandcamp-Seite von Osyron gestartet.

Kingsbane ist hier vorbestellbar:https://orcd.co/kingsbane

Kingsbane Tracklist:

1. From Ashes (2021 Remaster)

2. To War (2021 Remaster)

3. Razor’s Wind (2021 Remaster)

4. Viper Queen (2021 Remaster)

5. Griefmaker (2021 Remaster)

6. Kingsbane (2021 Remaster)

7. Empire Of Dust (2021 Remaster)

8. Kingmaker (2021 Remaster)

9. Razor’s Wind (Acoustic)

10. Griefmaker (Re-recorded)

11. Viper Queen (Re-recorded)