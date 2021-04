Soul Grinder: veröffentlichen „Lifeless Obsession“ EP am 04.06.

Wer die Social-Media-Kanäle des Bremer Death Metal Trios von Soul Grinder verfolgt, dem ist sicher nicht entgangen, dass die Jungs Anfang des Jahres an neuem Material gearbeitet haben. Nach dem Erfolg ihres letztjährigen Debütalbums Chronicles Of Decay wird es nun Nachschub in Form einer 5-Track EP mit dem Titel Lifeless Obsession geben, welche am 4. Juni über MDD Records erscheint! Das neue Material wird euch auf jeden Fall erneut anständig den Schädel weg ballern, soviel ist gewiss. Zur EP ist auch ein brandneuer Videoclip geplant, leider gestaltet sich dessen Fertigstellung durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie derzeit etwas schwierig, haltet einfach Augen und Ohren auf. Mehr Infos gibt’s demnächst!

Lifeless Obsession Tracklist:

1. Night’s Bane (Nyktophobia)

2. Mercyful Fate

3. Terradeformer

4. A Worm’s Repast

5. Lifeless Obsession

https://www.facebook.com/soulgrindermetal