Our Mirage: neues Album „Unseen Relations“ ab sofort erhältlich

Unseen Relations –Tracklist:

01. Rivers

02. Falling feat. Telle Smith (The Word Alive)

03. Different Eyes

04. Strike A Match

05. Transparent

06. Our All Home (Interlude)

07. Unseen

08. My Last Day

09. Walk As One

10. Distant & Obscure

11. After All

Schaut euch das Musikvideo zu Unseen jetzt hier an: https://youtu.be/yTXlJgjQ_xQ

Schaut euch das Musikvideo zu After All jetzt hier an: https://youtu.be/db2poByTU-U

Our Mirage sind:

Timo Bonner | Gesang

Steffen Hirz | Gitarre

Manuel Möbs | Bass

Daniel Maus | Schlagzeug

