Our Mirage: veröffentlichen neue Single & Video zu „Through The Night“

Das Post-Hardcore-Outfit Our Mirage ist zurück und hat ihre brandneue Single & Video Through The Night veröffentlicht.

Es kommt einem so vor als wäre Unseen Relation noch gar nicht richtig verarbeitet worden, schon droppen die vier Jungs eine komplett neue Single mit neuem Tuning und feinfühligen Gesängen für ihr bald anstehendes drittes Album.

Ein absolut emotionales und knallhartes Meisterwerk direkt aus ihrem Herzen, das jede Nuance und jeden Aspekt in Sachen Songwriting perfekt trifft.

Die neue Single von Our Mirage begleitet beispielhaft alle Lebenssituationen der heutigen Zeit. Melodische Klänge aber auch neue, härtere Shouts zeugen von gutem Geschmack und einer neuen Ära. Ein Ende ist also auch bei Our Mirage nach der Pandemie nicht in Sicht. Eher im Gegenteil, ein Neustart für die Jungs in eine sehr verrückte Zeit mit neuer Energie, neuen Sounds und harten Lyrics steht an.

Jetzt Through The Night ansehen/anhören: