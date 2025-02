Out Comes The Storm: kehrt mit neuer Energie zurück

Die niederländische Metalcore-Band Out Comes the Storm meldet sich nach über einem Jahrzehnt der Stille mit voller Wucht zurück! Ursprünglich von 2008 bis 2010 aktiv, prägte die Band mit ihrer einzigartigen Mischung aus knallharten Riffs und harmonischen Gitarrenmelodien die Undergroundszene. Inspiriert von Legenden wie Metallica, Killswitch Engage und Ringworm, teilten sie die Bühne mit namhaften Acts wie Blind Sight, Sworn Enemy, Wasted Bullet und Enemy Ground.

2009 veröffentlichten sie eine selbstbetitelte 3-Track-DIY-EP, die ihre rohe Energie und musikalische Vielfalt eindrucksvoll unter Beweis stellte. Doch nun ist es an der Zeit für ein neues Kapitel: 2022 fand die Band wieder zusammen und begann, neues Material zu komponieren – mit einem noch kühneren und raffinierteren Sound.

Ihre erste neue Single No Despair markiert einen triumphalen Wiedereinstieg in die Szene und liefert alles, was Fans an ihrer Musik lieben: donnernde Riffs, kraftvolle Melodien und eine unbändige Live-Energie. Doch das ist erst der Anfang! Die Band hat sich entschlossen, ihre Original-EP aus 2009 neu aufzunehmen, die 2025 erscheinen wird. Dabei bleiben sie ihren DIY-Wurzeln treu, während sie ihren frühen Werken neues Leben einhauchen.

Out Comes The Storm ist zurück – stärker als je zuvor. Mach dich bereit für eine geballte Ladung Metalcore, die die Szene erneut aufmischen wird!