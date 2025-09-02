Out Of Darkness: zollen King Diamond mit einem Cover und Video für „Welcome Home“ Tribut

Out Of Darkness aus Jacksonville veröffentlichen weiterhin die neue Version ihres Debütwerks Seize The Day und zollen damit dem mächtigen King Diamond und einem seiner Klassiker, Welcome Home, Tribut. Die Band, gegründet vom ehemaligen Iced Earth-Schlagzeuger Brent E. Smedley und mit dem auf dem Album vertretenen ehemaligen Megadeth/Iced Earth-Bassisten James MacDonough, präsentiert eine Version, die das Original nicht verfälscht und ihm neues Leben und neue Kraft verleiht.

Out Of Darkness sind kürzlich mit einer neuen Version ihres Debütalbums Seize The Day zurück, das nun von Gitarrist Bill Staley produziert, gemischt und gemastert wurde. Das Album liefert einen rohen, unverwechselbaren Klang, der euch in Dauerschleife fesseln wird.

