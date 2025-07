Out Of Darkness: präsentieren eine neue Version ihres Debütalbums „Seize The Day“

Out Of Darkness sind zurück! Ein Jahr nach dem großen Erfolg ihres selbstbetitelten Albums kehrt die in Florida beheimatete Gruppe, gegründet vom ehemaligen Iced Earth-Schlagzeuger Brent E. Smedley, mit einer neuen Version ihrer Debütalbums Seize The Day zurück, das nun von Gitarrist Bill Staley produziert, gemischt und gemastert wurde. Seize The Day liefert einen rohen, unverwechselbaren Klangangriff, der euch immer wieder fesseln wird.

Streamt Seize The Day hier:

Dieses innovative Metal-Meisterwerk erfindet die Originaltitel mit wilder Energie und führt die sinnliche, kraftvolle Ballade Dreams About The Rain und ein schauriges Cover von Welcome Home von King Diamond ein.

Seize The Day markiert eine mutige Weiterentwicklung von Out Of Darkness und präsentiert ihre charakteristische Mischung aus puren Emotionen, mitreißenden Riffs und hymnischen Melodien. Das neu aufgenommene Album greift ihre früheren Arbeiten mit verbesserter Produktion, verfeinerter Instrumentierung, zwei neuen Tracks und einer erneuerten Intensität auf, die das Wachstum und die Widerstandsfähigkeit der Band einfängt. „Auf diesem Album geht es darum, die Kontrolle über sein Leben zu übernehmen und jeden Moment zu genießen“, sagt die Band. „Wir haben alles in die Neuaufnahme von Seize The Day gesteckt, um zu reflektieren, wer wir jetzt sind und wohin wir gehen.“

Seize The Day – Trackliste:

1. Seize The Day

2. KNTRL

3. Oh My

4. Through The Light

5. I Surrender

6. Out Of The Asylum

7. Welcome Home

8. Dreams About The Rain

Jede CD enthält ein exklusives Poster – ein absolutes Muss für Fans!

Das Musikvideo zu KNTRL macht gleich den Anfang und bietet den Fans ein intensives visuelles Erlebnis, das die unerbittliche Energie und die introspektiven Themen des Songs ergänzt. Der Track ist ein kraftvolles Statement von Trotz und Selbstermächtigung und gibt den Ton für die übergreifende Botschaft des Albums an.

Seht euch das Video zu KNTRL hier an:

Out Of Darkness wurde 2020 gegründet und ist eine kraftvolle amerikanische Metal-Band, die sich schnell als feste Größe in der Heavy-Metal-Szene etabliert hat. Das aus Jacksonville stammende Quintett verbindet klassischen Power- und Progressive-Metal mit modernen, melodischen Einflüssen und kreiert so einen Sound, der zeitlos und innovativ zugleich ist. Ihre Musik bietet eine klangliche Reise, geprägt von krachenden Riffs, mitreißenden Gesangsmelodien, zum Nachdenken anregenden Texten und unerbittlichen Rhythmen, die das Publikum weltweit in ihren Bann ziehen.

2024 veröffentlichten Out Of Darkness ihr selbstbetiteltes Album Out Of Darkness, ein Meisterwerk, das ihren Sound neu definiert und die Grenzen des echten Heavy Metals erweitert. Dieses epische Album ist ein Beweis ihrer Entwicklung und enthält sorgfältig komponierte Songs, die komplexe musikalische Landschaften mit kraftvollem Storytelling verbinden. Tracks wie Entity sind eine Hommage an die Giganten der Metal-Vergangenheit und zeigen gleichzeitig die einzigartige Vision der Band. Sie lässt sich von Legenden wie Led Zeppelin und Queen inspirieren und geht dennoch ihren ganz eigenen Weg.

Out Of Darkness sind:

Eric Barrios – Gesang, Gitarre

Bill Staley – Gitarre

Brent Smedley – Schlagzeug, Perkussion

James MacDonough – Bass

Out Of Darkness online:

https://www.facebook.com/OutOfDarknessOfficial

https://www.instagram.com/OutOfDarknessOfficial/